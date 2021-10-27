Adana'da jandarmanın çalışmasıyla 177 internet sitesine erişim engeli getirildi - Haberler
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Adana'da jandarmanın çalışmasıyla 177 internet sitesine erişim engeli getirildi

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Adana'da jandarmanın çalışmasıyla 177 internet sitesine erişim engeli getirildi

Adana'da jandarma ekiplerinin çalışmasıyla, internet üzerinden farklı suçlar işlendiği tespit edilen 177 siteye erişim engeli kararı aldırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da jandarma ekiplerinin çalışmasıyla, internet üzerinden farklı suçlar işlendiği tespit edilen 177 siteye erişim engeli kararı aldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, dolandırıcılık, yanıltıcı bilgi, yasa dışı bahis ve terör propagandası gibi suçlar işlendiği belirlenen bazı internet siteleriyle ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 177 internet sitesine, mahkeme ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca erişim engeli kararı aldırıldı.

AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri
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