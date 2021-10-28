29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Programı Kapsamında Atatürk Anıtına Çelenk Sunuldu

HATAY (Habermetre) - Türk Milleti'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak, bunu Cumhuriyetle taçlandırdığı günün 98. yıldönümü münasebeti ile çelenk sunma töreni düzenlendi.

28 Ekim 2021 Perşembe günü saat 13. 00'te Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşımız okunmasının ardından Hatay Valisi Rahmi Doğan Anıt Şeref Defteri'ne Şunları yazdı:

"Aziz Atam,

Bugün "En Büyük Eserimdir" diyerek bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümüne erişmenin gururu ile manevi huzurunuzdayız.

Devletimizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin bekası uğrunda her türlü zorluğa fedakarca göğüs gerdiniz.

Milletinize duyduğunuz bu sadakat ve kahramanlığınızla, bağımsızlığa olan sarsılmaz inancımıza ilham kaynağı oldunuz.

Yüce milletimizin tarih boyunca ortaya koyduğu hür ve bağımsız yaşama mücadelesi, şehit kanlarıyla sulanmış bu vatan toprakları üzerinde yaşayan her bir ferdi tarafından da ebediyen unutulmayacaktır.

Sizlerden aldığımız bu güç ile bize miras bıraktığınız, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sonsuza kadar yaşatmanın kararlılığı içerisindeyiz.

Bu büyük günde manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyor ebediyete irtihal etmiş aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

Ruhunuz şad olsun. "

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın yanı sıra, Hatay Milletvekilleri TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Mehmet Güzelmansur, Garnizon Komutanı Alb. Tayfun Çağan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal, Sosyal Toplum Kuruluşları, askeri erkan, Kurum İl Müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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