29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Çelenk Sunma Töreni ile Başladı
28-10-2021 14: 12: 27 42Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlama programı kapsamında Nevşehir Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni yapıldı.
NEVŞEHİR (Habermetre) - 28-10-2021 14: 12: 27 42
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlama programı kapsamında Nevşehir Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni yapıldı.
Düzenlenen törene; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Bahittin Yakın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve öğrenciler katıldı.
Törende Atatürk Anıtı'na; Vali İnci Sezer Becel Valilik Çelenk'ini ve akabinde Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran Belediye Çelenk'ini sundular.
Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından bayrağımızın göndere çekilmesiyle sona erdi.