29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Çelenk Sunma Töreni ile Başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Çelenk Sunma Töreni ile Başladı

Habermetre - Haberler | Toplum
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Çelenk Sunma Töreni ile Başladı

28-10-2021 14: 12: 27 42Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlama programı kapsamında Nevşehir Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni yapıldı.

NEVŞEHİR (Habermetre) - 28-10-2021 14: 12: 27 42

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlama programı kapsamında Nevşehir Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni yapıldı.

Düzenlenen törene; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Bahittin Yakın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve öğrenciler katıldı.

Törende Atatürk Anıtı'na; Vali İnci Sezer Becel Valilik Çelenk'ini ve akabinde Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran Belediye Çelenk'ini sundular.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından bayrağımızın göndere çekilmesiyle sona erdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title