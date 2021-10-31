2021 Dünya Şampiyonası'nda finalin adı EDG vs Damwon KIA!

2021 Dünya Şampiyonası yarı final serileri bugün LPL temsilcisi EDG ile Kore ikincisi GEN arasındaki beş maçlık seri ile sonlandı. Çeyrek finalde RNG'yi eleyerek ilk kez yarı finale yükselen Edward Gaming, GEN'i yakın geçen bir serinin ardından 3-2 mağlup ederek büyük finalde Damwon KIA'nın rakibi oldu.

2021 Dünya Şampiyonası yarı final sonuçları:

DWG KIA 3 — 2 T1

GEN 2 — 3 EDG

EDG vs GEN

Grup aşamasını dominant bir şekilde birinci bitirmesi beklenen EDG ekibi hem T1 hem de temsilcimiz Closer'ın takımı 100 Thieves'e mağlup olarak ikinci sıraya düşmüş, çeyrek finalde ezeli rakipleri RNG ile eşleşmişti. Uzun süredir RNG karşısında galibiyet alamayan EDG, şeytanın bacağını kırmış ve 3-2 galip gelerek tarihinde ilk kez yarı finale yükselmişti. Öte yandan GEN ise uluslararası turnuvalarda yaşadığı performans düşüşü göz önüne alındığında gruptan çıkıp çıkamayacağı bile kesin değildi. Eşitlik bozma mücadeleleri sonucunda D grubundan lider olarak çıkmayı başaran GEN, çeyrek finalde nispeten en kolay kurayı çekmiş ve Cloud9'ı 3-0 kolayca geçmişti.

Yarı final serisine mağlubiyetle başlasa da GEN, özellikle Clid'in muhteşem Lee Sin oyunları etrafında EDG'yi afallatmıştı. Serinin genelinde Edward Gaming üst koridor oyuncuları Flandre'yi kazanan eşleşmeye gönderdi ve alt koridorda çıkan çete savaşlarını Viper sayesinde kazanmayı bildi. Asıl kilit nokta ise her iki orta koridor Scout ve Bdd'nin bu seride en iyi performanslarını gösterememesiydi. Erken oyunda Clid'i kontrol altında tuttuğu maçlardan galibiyetle ayrılan Edward Gaming, rakibinin oyun planını çözmeyi başardı. Ruler ise belki de kariyerinin en sönük beş maçlık serisini geçirdi.

Beşinci maçta erken oyunda çok büyük altın üstünlüğü elde eden EDG, hem Ryze hem de Jhin'e gerekli kaynakları aktarmış, GEN'in final umutlarını söndürmüştü. Otuzuncu dakikada orta koridorda Clid'in yakalanmasıyla Baron güçlendirmesini alan EDG, son kuşatma ile seriye noktayı koydu ve tarihinde ilk kez finale yükseldi.

Finalin adı DWG vs EDG!

Geçtiğimiz yıldan sonra tekrardan Dünya Şampiyonası finalinde bir Çin takımıyla Kore takımı karşı karşıya gelecek. Ezeli rekabet halinde olan iki bölge, Sihirdar Kupası'na uzanmak için elinden geleni yapacak. EDG ile DWG arasında oynanacak final serisi 6 Kasım TSİ 15: 00'da başlayacak.

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