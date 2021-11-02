2 HAFTADIR HABER ALINAMIYORDU, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2 HAFTADIR HABER ALINAMIYORDU, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da iki haftadır haber alınamayan Ömer Fehmi Karaçor (50), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da iki haftadır haber alınamayan Ömer Fehmi Karaçor (50), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki teki katlı müstakil bir evde yalnız yaşayan 2 çocuk babası Ömer Fehmi Karaçor, iki haftadır çalıştığı lokantaya gitmedi. Yıllar önce eşinden ayrılan Karaçor'a mesai arkadaşları, telefonla ulaşamadı. Dün saat 16.30 sıralarında da Karaçor'un komşuları, evin önünden geçerken ağır bir koku geldiğini fark edince durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, Karaçor'un evinin kapısını çaldı ancak açan olmadı. Çağırılan çilingirle kapısı açılıp girilen evde Karaçor'un cansız bedeni bulundu.

Yaklaşık 2 hafta önce öldüğü belirlenen, vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmayan Ömer Fehmi Karaçor'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 HAFTADIR HABER ALINAMIYORDU, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

2 HAFTADIR HABER ALINAMIYORDU, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

2 HAFTADIR HABER ALINAMIYORDU, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

2 HAFTADIR HABER ALINAMIYORDU, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title