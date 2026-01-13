ZTK 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI: Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçları ne zaman, hangi günler oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 2026 sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 2. hafta maç programı, futbolseverleri hem Süper Lig hem de alt liglerden takımların mücadelesiyle buluşturacak. Taraftarlar, hangi maçın hangi gün oynanacağını merak ediyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçları ne zaman, hangi günler oynanacak? İşte ZTK 2. hafta detaylı maç programı ve saatleri...

ZTK 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Türkiye Kupası 2. hafta maçları 13-15 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak. Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerine yayılan maç programı, futbolseverlere üç gün boyunca kesintisiz heyecan sunacak. Programda Süper Lig'in güçlü ekipleri ile alt lig takımları arasındaki çekişmeli karşılaşmalar dikkat çekiyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜNLER OYNANAAK?

13 OCAK SALI MAÇ PROGRAMI

13 Ocak Salı günü 4 karşılaşma oynanacak. Günün ilk maçında Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile saat 13.00'te karşı karşıya gelecek.

13.00 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

Alanyaspor'un sahadaki performansı ve Fatih Karagümrük'ün mücadeleci oyun tarzı, bu maçın dengeli geçeceğini gösteriyor.

15.30 RAMS Başakşehir-Boluspor

Başakşehir, ligdeki formunu Türkiye Kupası'na taşımayı hedefliyor. Boluspor ise sürpriz sonuçlar için sahada olacak.

18.00 Gaziantep FK-Kocaelispor

Gaziantep FK ve Kocaelispor arasında oynanacak karşılaşma, özellikle hızlı kanat oyunları ve sert mücadeleleriyle öne çıkacak.

20.30 Fethiyespor-Galatasaray

Günün son maçında, Galatasaray deplasmanda Fethiyespor ile kozlarını paylaşacak. Favori konumunda olan Galatasaray, erken gol fırsatlarıyla maçı kontrol etmeyi hedefleyecek.

14 OCAK ÇARŞAMBA MAÇ PROGRAMI

14 Ocak Çarşamba günü yine 4 kritik karşılaşma oynanacak. Gün boyu farklı liglerden takımların mücadelesi futbolseverleri ekrana kilitleyecek.

13.00 Aliağa Futbol-Samsunspor

Samsunspor'un tecrübeli kadrosu, Aliağa Futbol karşısında zorlu bir sınav verecek. Maçın temposu ilk dakikadan itibaren yüksek olacak.

15.30 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği

Antalyaspor'un hücum gücü ve Gençlerbirliği'nin disiplinli savunması karşı karşıya gelecek. Bu maç, sürpriz skorlar açısından dikkatle izlenecek.

18.00 İstanbulspor-Trabzonspor

Trabzonspor'un sahaya süreceği güçlü kadro, İstanbulspor'un ev sahibi avantajını kırmayı hedefleyecek. Karşılaşma, yüksek tempolu oyunlarla öne çıkacak.

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda avantajlı konumunu korumak için sahada olacak. Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri'nin ise özellikle kontra ataklarla şansı denemesi bekleniyor.

15 OCAK PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI

Türkiye Kupası 2. hafta üçüncü günü 15 Ocak Perşembe, 4 önemli maçla tamamlanacak. Bu karşılaşmalar, haftanın en kritik müsabakalarını oluşturuyor.

13.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor

Erzurumspor FK, evinde avantajını kullanarak Çaykur Rizespor karşısında galibiyet peşinde olacak. Maçın kontrolü ilk dakikadan itibaren ev sahibi takımın elinde olacak.

15.30 ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK

İkas Eyüpspor, hızlı ve agresif oyun planıyla Iğdır FK'yı zorlayacak. Özellikle kanat oyunları ve duran top organizasyonları belirleyici olacak.

18.00 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor

Bodrum FK'nın genç kadrosu, tecrübeli TÜMOSAN Konyaspor karşısında sürpriz bir sonuç peşinde. Maçta özellikle orta saha mücadelesi kritik rol oynayacak.

20.30 Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Haftanın son maçında Beşiktaş, güçlü rakibi Ankara Keçiörengücü karşısında galibiyet hedefliyor. Taraftar desteği ve hücum etkinliği maçın belirleyici faktörleri olacak.