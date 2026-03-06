Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalistleri kimler? Türkiye Kupası'nda çeyrek finale hangi takımlar çıktı?
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması geride kaldı ve çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. B Grubu'nda aynı anda oynanan dört kritik maç, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı ve kupa yolunda mücadele edecek sekiz ekip netleşti. Antalyaspor, Bodrum FK, Aliağa Futbol ve Eyüpspor'un sahaya çıktığı bu karşılaşmalar, çeyrek final eşleşmelerinin ipuçlarını verdi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalistleri kimler? Türkiye Kupası'nda çeyrek finale hangi takımlar çıktı? Detaylar...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNALİSTLERİ KİMLER?
Seri başı takımlar Galatasaray, Beşiktaş, Konyaspor ve Samsunspor olurken; Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Alanyaspor diğer çeyrek finalistler arasında yer aldı. Bu eşleşmelerde aynı gruptan gelen takımlar birbirleriyle karşılaşmayacak.
Çeyrek finale yükselen takımların tam listesi şöyle:
Galatasaray
Beşiktaş
Konyaspor
Samsunspor
Fenerbahçe
Trabzonspor
Gençlerbirliği
Alanyaspor
Bu ekipler, Türkiye Kupası'nda bir üst tura adlarını yazdırmak için kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak. Çeyrek final karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde oynanacak ve Türkiye futbolseverleri için büyük bir heyecan yaratacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI B GRUBU SON HAFTA MAÇLARI
B Grubu'nda oynanan son hafta maçları, çeyrek finalistleri belirleyen kritik sonuçlara sahne oldu:
Antalyaspor 0-2 Samsunspor
Bodrum FK 0-0 Iğdır FK
Aliağa Futbol 1-3 Gençlerbirliği
Eyüpspor 0-1 Konyaspor
Aynı grupta mücadele eden takımların birbirleriyle eşleşmeyeceği kuralı, çeyrek final eşleşmelerini daha dengeli hale getirdi. Bu sonuçlarla birlikte, hem üst düzey Süper Lig ekipleri hem de güçlü alt lig takımları kupa mücadelesinde iddialı konumunu korudu.
TÜRKİYE KUPASI'NDA SON HAFTA MAÇLARININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ
Grup maçlarının son haftasında oynanan diğer karşılaşmalarda dikkat çeken sonuçlar ise şöyle:
Fethiyespor 0-2 Fatih Karagümrük
İstanbulspor 0-0 Boluspor
Alanyaspor 1-2 Galatasaray
Başakşehir 2-4 Trabzonspor
Erzurumspor 4-2 Keçiörengücü
Beşiktaş 4-1 Çaykur Rizespor
Beyoğlu Yeni Çarşıspor 1-0 Kocaelispor
Gaziantep FK 0-4 Fenerbahçe
Bu sonuçlar, çeyrek finale yükselen takımların ne kadar formda olduğunu gösterirken, sürpriz sonuçlar da futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin güçlü galibiyetleri, takım motivasyonlarını üst seviyeye taşıdı.
ZTK ÇEYREK FİNAL NE ZAMAN?
Türkiye Kupası çeyrek final maçları, 21-23 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek ve kupa yolunda büyük bir adım olacak. Tüm takımlar, grup aşamasındaki performanslarını çeyrek finalde de sürdürmek için sahaya çıkacak.
Türkiye Kupası'nda bu aşama, hem üst lig ekipleri hem de alt lig takımları için büyük önem taşıyor. Her maçın kritik olacağı çeyrek final turunda, sürprizlere açık bir atmosfer futbolseverleri bekliyor.