Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının tamamlanmasıyla birlikte çeyrek finalistler netleşti. B Grubu'nda aynı anda oynanan 4 kritik maçın ardından, kupa heyecanı üst tura taşındı. Antalyaspor-Samsunspor, Bodrum FK-Iğdır FK, Aliağa Futbol-Gençlerbirliği ve Eyüpspor-Konyaspor karşılaşmaları, çeyrek finalde mücadele edecek takımları belirledi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalistleri kimler? Türkiye Kupası'nda çeyrek finale hangi takımlar çıktı? Detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNALİSTLERİ KİMLER?

Seri başı takımlar Galatasaray, Beşiktaş, Konyaspor ve Samsunspor olurken; Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Alanyaspor diğer çeyrek finalistler arasında yer aldı. Bu eşleşmelerde aynı gruptan gelen takımlar birbirleriyle karşılaşmayacak.

Çeyrek finale yükselen takımların tam listesi şöyle:

Galatasaray

Beşiktaş

Konyaspor

Samsunspor

Fenerbahçe

Trabzonspor

Gençlerbirliği

Alanyaspor

Bu ekipler, Türkiye Kupası'nda bir üst tura adlarını yazdırmak için kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak. Çeyrek final karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde oynanacak ve Türkiye futbolseverleri için büyük bir heyecan yaratacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI B GRUBU SON HAFTA MAÇLARI

B Grubu'nda oynanan son hafta maçları, çeyrek finalistleri belirleyen kritik sonuçlara sahne oldu:

Antalyaspor 0-2 Samsunspor

Bodrum FK 0-0 Iğdır FK

Aliağa Futbol 1-3 Gençlerbirliği

Eyüpspor 0-1 Konyaspor

Aynı grupta mücadele eden takımların birbirleriyle eşleşmeyeceği kuralı, çeyrek final eşleşmelerini daha dengeli hale getirdi. Bu sonuçlarla birlikte, hem üst düzey Süper Lig ekipleri hem de güçlü alt lig takımları kupa mücadelesinde iddialı konumunu korudu.

TÜRKİYE KUPASI'NDA SON HAFTA MAÇLARININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ

Grup maçlarının son haftasında oynanan diğer karşılaşmalarda dikkat çeken sonuçlar ise şöyle:

Fethiyespor 0-2 Fatih Karagümrük

İstanbulspor 0-0 Boluspor

Alanyaspor 1-2 Galatasaray

Başakşehir 2-4 Trabzonspor

Erzurumspor 4-2 Keçiörengücü

Beşiktaş 4-1 Çaykur Rizespor

Beyoğlu Yeni Çarşıspor 1-0 Kocaelispor

Gaziantep FK 0-4 Fenerbahçe

Bu sonuçlar, çeyrek finale yükselen takımların ne kadar formda olduğunu gösterirken, sürpriz sonuçlar da futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin güçlü galibiyetleri, takım motivasyonlarını üst seviyeye taşıdı.

ZTK ÇEYREK FİNAL NE ZAMAN?

Türkiye Kupası çeyrek final maçları, 21-23 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek ve kupa yolunda büyük bir adım olacak. Tüm takımlar, grup aşamasındaki performanslarını çeyrek finalde de sürdürmek için sahaya çıkacak.

Türkiye Kupası'nda bu aşama, hem üst lig ekipleri hem de alt lig takımları için büyük önem taşıyor. Her maçın kritik olacağı çeyrek final turunda, sürprizlere açık bir atmosfer futbolseverleri bekliyor.