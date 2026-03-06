Haberler

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalistleri kimler? Türkiye Kupası'nda çeyrek finale hangi takımlar çıktı?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalistleri kimler? Türkiye Kupası'nda çeyrek finale hangi takımlar çıktı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması geride kaldı ve çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. B Grubu'nda aynı anda oynanan dört kritik maç, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı ve kupa yolunda mücadele edecek sekiz ekip netleşti. Antalyaspor, Bodrum FK, Aliağa Futbol ve Eyüpspor'un sahaya çıktığı bu karşılaşmalar, çeyrek final eşleşmelerinin ipuçlarını verdi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalistleri kimler? Türkiye Kupası'nda çeyrek finale hangi takımlar çıktı? Detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının tamamlanmasıyla birlikte çeyrek finalistler netleşti. B Grubu'nda aynı anda oynanan 4 kritik maçın ardından, kupa heyecanı üst tura taşındı. Antalyaspor-Samsunspor, Bodrum FK-Iğdır FK, Aliağa Futbol-Gençlerbirliği ve Eyüpspor-Konyaspor karşılaşmaları, çeyrek finalde mücadele edecek takımları belirledi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalistleri kimler? Türkiye Kupası'nda çeyrek finale hangi takımlar çıktı? Detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNALİSTLERİ KİMLER?

Seri başı takımlar Galatasaray, Beşiktaş, Konyaspor ve Samsunspor olurken; Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Alanyaspor diğer çeyrek finalistler arasında yer aldı. Bu eşleşmelerde aynı gruptan gelen takımlar birbirleriyle karşılaşmayacak.

Çeyrek finale yükselen takımların tam listesi şöyle:

Galatasaray

Beşiktaş

Konyaspor

Samsunspor

Fenerbahçe

Trabzonspor

Gençlerbirliği

Alanyaspor

Bu ekipler, Türkiye Kupası'nda bir üst tura adlarını yazdırmak için kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak. Çeyrek final karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde oynanacak ve Türkiye futbolseverleri için büyük bir heyecan yaratacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI B GRUBU SON HAFTA MAÇLARI

B Grubu'nda oynanan son hafta maçları, çeyrek finalistleri belirleyen kritik sonuçlara sahne oldu:

Antalyaspor 0-2 Samsunspor

Bodrum FK 0-0 Iğdır FK

Aliağa Futbol 1-3 Gençlerbirliği

Eyüpspor 0-1 Konyaspor

Aynı grupta mücadele eden takımların birbirleriyle eşleşmeyeceği kuralı, çeyrek final eşleşmelerini daha dengeli hale getirdi. Bu sonuçlarla birlikte, hem üst düzey Süper Lig ekipleri hem de güçlü alt lig takımları kupa mücadelesinde iddialı konumunu korudu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalistleri kimler? Türkiye Kupası'nda çeyrek finale hangi takımlar çıktı?

TÜRKİYE KUPASI'NDA SON HAFTA MAÇLARININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ

Grup maçlarının son haftasında oynanan diğer karşılaşmalarda dikkat çeken sonuçlar ise şöyle:

Fethiyespor 0-2 Fatih Karagümrük

İstanbulspor 0-0 Boluspor

Alanyaspor 1-2 Galatasaray

Başakşehir 2-4 Trabzonspor

Erzurumspor 4-2 Keçiörengücü

Beşiktaş 4-1 Çaykur Rizespor

Beyoğlu Yeni Çarşıspor 1-0 Kocaelispor

Gaziantep FK 0-4 Fenerbahçe

Bu sonuçlar, çeyrek finale yükselen takımların ne kadar formda olduğunu gösterirken, sürpriz sonuçlar da futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin güçlü galibiyetleri, takım motivasyonlarını üst seviyeye taşıdı.

ZTK ÇEYREK FİNAL NE ZAMAN?

Türkiye Kupası çeyrek final maçları, 21-23 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek ve kupa yolunda büyük bir adım olacak. Tüm takımlar, grup aşamasındaki performanslarını çeyrek finalde de sürdürmek için sahaya çıkacak.

Türkiye Kupası'nda bu aşama, hem üst lig ekipleri hem de alt lig takımları için büyük önem taşıyor. Her maçın kritik olacağı çeyrek final turunda, sürprizlere açık bir atmosfer futbolseverleri bekliyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler

Ağlayarak yapma demesine bile aldırmadılar! Dehşete düşüren görüntüler
Savaşın kana buladığı ülke! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı

Savaşın kana buladığı ülke! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine 'Minab okulu kız öğrencilerinin anısına' yazıldı

Bu füze İsrail'e fırlatıldı! Üzerinde yazanlar ise her şeyi anlatıyor
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı

İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler

Ağlayarak yapma demesine bile aldırmadılar! Dehşete düşüren görüntüler
Kesenin ağzı açıldı! Galatasaray'dan derbi için prim kararı

Karar verildi! Derbiyi kazanırlarsa yaşadılar
Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı

Adana uçağında büyük panik! Yolcular adeta kabusu yaşadı