ZAMLI KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2026: Yeni kıdem tazminatı ne kadar, yüzde kaç arttı? Kıdem tazminatı kimler alabilir?

2026 yılına girilirken milyonlarca çalışanın en çok merak ettiği başlıkların başında kıdem tazminatı geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan zamlı kıdem tazminatı tavanı, çalışanların işten ayrılmaları halinde alabilecekleri tutarları doğrudan etkilerken, uzun yıllardır aynı işyerinde çalışanlar için önemli bir maddi güvence oluşturuyor. Peki, yeni kıdem tazminatı ne kadar, yüzde kaç arttı? Kıdem tazminatı kimler alabilir? Detaylar...

ZAMLI KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2026

2026 yılı itibarıyla milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı resmen yükseltildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeni rakamlara göre, kıdem tazminatının üst sınırı 64 bin 948,77 lira oldu. Böylece çalışanların alabileceği azami kıdem tazminatı tutarı önemli ölçüde artmış oldu.

Bir önceki dönem olan 2025 Temmuz–Aralık aylarında kıdem tazminatı tavanı 53 bin 919 lira seviyesindeydi. Yeni rakamla birlikte işçi statüsünde çalışanların kıdem tazminatı tutarında yüzde 20,45 oranında artış yaşandı. Bu artış, özellikle uzun süredir aynı işyerinde çalışanlar için ciddi bir gelir avantajı sağlıyor.

Kıdem tazminatı tavanı, çalışanın maaşı ne kadar yüksek olursa olsun, işverenin ödeyebileceği en yüksek yıllık kıdem tazminatı tutarını ifade ediyor. Bu nedenle açıklanan rakam, yüksek ücretli çalışanlar açısından da kritik önem taşıyor.

YENİ KIDEM TAZMİNATI NE KADAR?

2026 yılı için belirlenen yeni kıdem tazminatı tavanı 64 bin 948,77 lira olarak uygulanacak. Bu tutar, çalışılan her tam yıl için ödenebilecek azami brüt kıdem tazminatını ifade ediyor.

Yeni asgari ücretle birlikte kıdem tazminatı hesaplamaları da yeniden şekillendi. 2026 yılı brüt asgari ücretinin 33 bin 30 TL olarak açıklanmasıyla, asgari ücretle çalışanların alacağı kıdem tazminatı da netleşti.

Asgari ücretli bir çalışan için:

5 yıl çalışan bir işçi yaklaşık 165 bin 150 lira

10 yıl çalışan bir işçi yaklaşık 330 bin 300 lira

20 yıl çalışan bir işçi ise 660 bin liranın üzerinde kıdem tazminatına hak kazanıyor

Brüt maaşı 64 bin 948,77 lira olan çalışanlarda ise rakamlar çok daha yukarı çıkıyor. Bu seviyede ücret alan bir çalışanın:

5 yıllık kıdemi yaklaşık 325 bin 743 lira

10 yıllık kıdemi yaklaşık 649 bin 487,77 lira

20 yıllık kıdemi ise 1,2 milyon liranın üzerine çıkabiliyor

Bu tutarlardan yalnızca binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılıyor.

YENİ KIDEM TAZMİNATI YÜZDE KAÇ ARTTI?

2026 yılı için açıklanan yeni tavan rakamı, bir önceki döneme göre yüzde 20,45 oranında artış anlamına geliyor. 2025'in ikinci yarısında 53 bin 919 lira olan üst sınır, yaklaşık 11 bin liralık bir artışla 64 bin 948,77 liraya yükseldi.

Bu artış, doğrudan asgari ücretteki yükseliş ve kamu maaş katsayılarındaki güncellemelerle bağlantılı. Özellikle uzun süre aynı işyerinde çalışanlar için toplam tazminat tutarları yüz binlerce lira seviyesinde artış gösterebiliyor.

Artış oranı, son yıllardaki en yüksek kıdem tazminatı artışlarından biri olarak dikkat çekiyor ve çalışanların iş güvencesi açısından önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

KIDEM TAZMİNATI KİMLER ALABİLİR?

Kıdem tazminatı, her çalışan için otomatik bir hak değil. Belirli koşulların sağlanması gerekiyor. Temel kural, çalışanın işveren tarafından işten çıkarılması durumunda kıdem tazminatına hak kazanmasıdır.

Bunun yanı sıra bazı istisnai durumlar da bulunuyor:

Emeklilik nedeniyle işten ayrılanlar

Erkek çalışanlar askerlik sebebiyle ayrıldığında

Kadın çalışanlar evlilik nedeniyle işten ayrıldığında

Emeklilik için prim gününü doldurup yaşı bekleyenler

Ayrıca sigorta başlangıç tarihine göre farklı haklar da söz konusu. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar, 15 yıl ve 3 bin 600 prim gününü doldurduklarında kendi istekleriyle ayrılıp kıdem tazminatı alabiliyor. 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar ise 25 yıl ve 4 bin 500 prim günü ya da 7 bin prim günü şartıyla bu haktan yararlanabiliyor.

KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI NELER?

Kıdem tazminatı alabilmenin en temel şartı, aynı işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak. Bir yıldan az çalışanlar kıdem tazminatı alamıyor.

Çalışanın kendi isteğiyle işten ayrılması halinde genel kural olarak tazminat ödenmiyor. Ancak yukarıda belirtilen emeklilik, askerlik, evlilik ve prim günü gibi istisnai durumlar bu kuralın dışında tutuluyor.

İşverenin haklı bir sebep olmaksızın iş sözleşmesini feshetmesi halinde çalışan kıdem tazminatına hak kazanıyor. Haklı fesih nedenleri bulunuyorsa, tazminat hakkı ortadan kalkabiliyor.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA TABLOSU

Kıdem tazminatı hesaplamasında esas alınan ücret, yalnızca maaş değil; ikramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi düzenli ödemeleri de kapsayan giydirilmiş brüt ücrettir. Her tam çalışma yılı için 30 günlük brüt ücret üzerinden hesaplama yapılır.

Ancak burada en kritik nokta, kıdem tazminatı tavanıdır. 2026 yılının ilk yarısı için bu tavan 64 bin 948,77 lira olarak uygulanıyor. Çalışanın brüt maaşı bu tutarın üzerinde olsa bile, işveren bu rakamı aşan bir ödeme yapmak zorunda değildir.

Örneğin brüt maaşı 80 bin lira olan ve 10 yıldır aynı işyerinde çalışan bir işçi, maaşı üzerinden değil; tavan tutar üzerinden hesaplanan yaklaşık 649 bin 487 lira kıdem tazminatı alır.

Bu uygulama, kıdem tazminatı sisteminin temel yasal çerçevesini oluşturur ve tüm hesaplamalar bu sınır dikkate alınarak yapılır.