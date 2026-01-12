ZAMLI EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SSK, BAĞ-KUR 2026: 16.881, 17.000, 17.500, 18.000, 18.500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak?

2026 yılı itibarıyla emeklilerin maaşlarında önemli bir artış yapılması gündemde. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifi ile en düşük emekli aylığının artırılması öngörülüyor. Bu düzenleme, hem SSK, hem Bağ-Kur hem de memur emeklilerini kapsıyor ve sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak milyonlarca emekliyi doğrudan etkiliyor. Peki, 16.881, 17.000, 17.500, 18.000, 18.500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Zamlı emekli maaşı nasıl hesaplanır 2026? Detaylar...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2026

Yeni düzenlemeye göre, 2026 Ocak ödeme döneminden itibaren yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenler ile hak sahiplerinin dosya bazında aldığı asgari emekli maaşı 20 bin TL olacak. Önceki tutar olan 16.881 TL, yaklaşık yüzde 18,48'lik bir artışla güncellenmiş oldu. Bu artış, emekli maaşlarının enflasyon karşısında değer kaybını önlemenin yanı sıra vatandaşların alım gücünü artırmayı hedefliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2026 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşı 20 bin TL olarak belirlendi. Bu artış, 4 milyon 917 bin emekliyi kapsıyor ve 6 aylık dönemde oluşacak farkın toplamı 69,5 milyar TL olarak hesaplanıyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de yaptığı açıklamada, düzenlemenin 1 Ocak 2026'den itibaren geçerli olacağını ve hak kaybının söz konusu olmadığını belirtti. Düzenleme, hem emeklilerin gelir güvenliğini sağlamak hem de sosyal devlet anlayışını güçlendirmek amacıyla yapıldı.

Aynı kapsamda, işverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı artırmak için asgarî ücret işveren desteği 1.000 TL'den 1.270 TL'ye yükseltildi. Bu düzenleme ile kayıtlı istihdamın korunması ve yeni istihdam alanlarının yaratılması hedefleniyor.

4A EMEKLİ KÖK MAAŞI NEREDEN HESAPLANIR?

SSK (4A) emeklileri kök maaşlarını kolayca öğrenebilir. Bunun için şu adımlar izlenmelidir:

e-Devlet sistemine giriş yapın.

Arama kısmına "4A Emekli Aylığı" yazın ve çıkan ilk bağlantıya tıklayın.

Açılan sayfada "Detay" sekmesine tıklayın.

Sayfanın en alt kısmında yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" bölümündeki rakamı en düşük emekli maaşı olan 20.000 TL'den çıkarın.

Bu işlem sonucunda kök maaşınız ek ödeme dahil olacak şekilde ortaya çıkar. Bu yöntem, emeklilerin maaş hesaplarını doğru ve güncel şekilde öğrenmelerini sağlar.

4B EMEKLİ KÖK MAAŞI NEREDEN HESAPLANIR?

Bağ-Kur (4B) emeklileri de kendi kök maaşlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilir:

e-Devlet'e giriş yapın.

Arama kısmına "4B Emekli Aylığı" yazın ve çıkan bağlantıya tıklayın.

SGK tarafından sunulan dökümü açın.

Sayfanın en altındaki "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" bölümündeki rakamları, en düşük emekli maaşı olan 20.000 TL'den çıkarın.

Bu şekilde, Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşları ek ödeme dahil hesaplanmış olur.

4C EMEKLİ KÖK MAAŞI NEREDEN HESAPLANIR?

Memur emeklileri (4C) için de kök maaş hesaplama işlemi benzerdir. Memur emeklileri, e-Devlet üzerinden kendi maaş dökümlerine ulaşarak ek ödeme ve intibak farklarını dikkate alabilir.

e-Devlet'e giriş yapın,

Arama kısmına "Emekli Aylığı" yazın ve ilgili bağlantıya tıklayın,

Açılan sayfada maaş dökümünü inceleyin,

Ek ödemeleri ve intibak farklarını en düşük emekli maaşı olan 20.000 TL'den çıkararak kök maaşınızı öğrenebilirsiniz.

Bu işlem, memur emeklilerinin kendi maaşlarının net tutarını kolayca görmelerine yardımcı olur.