Beşiktaş, transfer döneminin en kritik hamlelerinden biri için Avrupa futbolunun önemli kulüplerinden Aston Villa ile temaslarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların hedefinde dünyaca tanınan golcü Tammy Abraham bulunurken, görüşmelerde öne çıkan sürpriz isim ise genç Türk futbolcu Yasin Özcan oldu. Peki, Yasin Özcan kimdir, kaç yaşında? Aston Villa'nın Yasin Özcan ve Tammy Abraham teklifinin ayrıntıları ne? Detaylar haberimizde.

ASTON VILLA'NIN YASİN ÖZCAN VE TAMMY ABRAHAM TEKLİFİNİN AYRINTILARI NE?

Beşiktaş ile Aston Villa arasında yürütülen Tammy Abraham görüşmeleri, klasik bir bonservis pazarlığının ötesine geçmiş durumda. Güvenilir spor gazetecisi Sercan Dikme'nin aktardığı bilgilere göre; Aston Villa cephesi, transfer denklemine genç savunmacı Yasin Özcan'ı da dahil etti.

Masada yer alan formül şu şekilde şekilleniyor:

Yasin Özcan + 21 milyon Euro bonservis bedeli

Bu teklifin taraflar arasında ciddi biçimde değerlendirildiği ve detayların müzakere edildiği belirtiliyor. Aston Villa'nın, kısa süre önce kadrosuna kattığı genç futbolcuyu takas formülüne dahil etmeye açık olması, transferin ne denli stratejik bir zeminde ilerlediğini ortaya koyuyor.

Öte yandan Beşiktaş cephesi, Tammy Abraham gibi üst düzey bir santrforu kadroya katabilmek adına bu formülü çok yönlü analiz ediyor.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR: YASİN ÖZCAN CEPHESİNDE SON DURUM

Transfer görüşmelerinin en dikkat çekici noktalarından biri de Yasin Özcan'ın tutumu oldu. Edinilen bilgilere göre genç futbolcu, Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Bu durum, olası anlaşmanın önündeki en önemli psikolojik engellerden birinin ortadan kalktığını gösteriyor.

Kariyerinin henüz başında olan Yasin Özcan için Beşiktaş gibi Türkiye'nin köklü ve yüksek rekabetli bir kulübü, düzenli forma şansı ve vitrine çıkma açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

YASİN ÖZCAN KİMDİR?

Yasin Özcan, Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en dikkat çekici savunma oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. Stoper ve sol bek pozisyonlarında görev alabilen genç futbolcu, çok yönlü yapısıyla teknik ekiplerin dikkatini çekiyor.

Aston Villa ile yapılan anlaşma sonrası, gelişimini sürdürebilmesi adına Anderlecht'e kiralık olarak gönderilen Özcan, burada hem A takım hem de ikinci takım düzeyinde forma şansı buldu. Bu sezon Anderlecht formasıyla (ikinci takım dahil) 10 maçta süre aldı.

Modern savunmacı profiline uygun olan Yasin Özcan; oyun kurulumuna katkı sağlayan, pozisyon bilgisi yüksek ve atletik özellikleriyle öne çıkan bir isim olarak değerlendiriliyor.

YASİN ÖZCAN KAÇ YAŞINDA?

Yasin Özcan, 20 Nisan 2006 doğumlu.19 yaşında Avrupa futbolunun önemli kulüplerinin radarına girmesi, Yasin Özcan'ın gelecek vadeden bir savunmacı olarak konumlandığını gösteriyor.

YASİN ÖZCAN NERELİ?

Yasin Özcan, aslen Sivaslı. İstanbul'un Kâğıthane ilçesinde dünyaya gelen genç futbolcu, çocukluk yıllarında farklı şehirlerde yaşamıştır.

3 yaşına kadar İstanbul'da yaşadı

Ardından Tekirdağ'a taşındı

Daha sonra memleketi Sivas'a dönerek 7 yıl boyunca burada yaşamını sürdürdü

KARİYERİNDEKİ KRİTİK DÖNEMEÇ: ASTON VILLA VE AVRUPA YOLCULUĞU

Yasin Özcan, Temmuz ayında Kasımpaşa'dan 7 milyon Euro bedelle Aston Villa'ya transfer oldu. Bu transfer, genç futbolcu adına önemli bir eşik olarak kayda geçti.

Daha sonra gelişimini sürdürebilmesi adına Anderlecht'e kiralık olarak gönderilen Özcan, burada Avrupa futboluna adaptasyon sürecini yaşamaya başladı.

Ayrıca 10 Şubat 2025'te, Aston Villa'nın Yasin Özcan ile anlaşmaya vardığı ve oyuncunun 2025–26 sezonu öncesinde kulübe katılacağı resmen duyuruldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER STRATEJİSİNDE KRİTİK BİR KARAR AŞAMASI

Beşiktaş'ın Tammy Abraham transferi için Aston Villa ile yürüttüğü pazarlıklar, yalnızca kısa vadeli bir hamle değil; kulübün sportif ve ekonomik planlamasını da doğrudan etkileyen bir süreç olarak öne çıkıyor. Yasin Özcan + 21 milyon Euro formülü, hem riskleri hem de fırsatları barındırıyor.

Genç bir milli futbolcunun takas denkleminde yer alması, transferin önemini daha da artırırken; Beşiktaş yönetiminin vereceği nihai karar, siyah-beyazlıların gelecek sezonki kadro yapısını belirleyecek temel unsurlardan biri olacak.