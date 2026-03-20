İstanbul Ümraniye, bayram sabahına dehşet verici bir olayla uyandı. Sıddık Sokak üzerinde dün gece meydana gelen silahlı saldırıda, ünlü rapçi Canbay olarak bilinen Vahap Canbay da araçta bulunuyordu. Saldırıda Kars 36 Spor Kulübü'nün genç futbolcusu Kubilay Kaan hayatını kaybederken, olay Türkiye'nin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Bu trajik olay sonrası rap severler ve magazin camiası, Canbay hakkında detayları merak etmeye başladı. Peki, Vahap Canbay kimdir? Rapçi Canbay kaç yaşında, nereli? Detaylar...

VAHAP CANBAY KİMDİR?

Vahap Canbay, Türkiye rap müziğinin genç yeteneklerinden biri olarak tanınıyor. 2011 yılında amatör kayıtlarla müzik kariyerine adım atan Canbay, 2018 yılından itibaren Wolker ile profesyonel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Rap müziğe duyduğu tutku ve sahnedeki performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Canbay, özellikle kendine has tarzı ve sözlerindeki gerçeklik duygusuyla dinleyici kitlesi oluşturdu. Genç yaşına rağmen Türkiye'nin birçok şehrinde sahne aldı ve sosyal medyada ciddi bir takipçi kitlesi kazandı. Rap kariyerinde attığı adımlar, onu sadece müzik dünyasında değil, sosyal medyada da popüler bir isim haline getirdi.

RAPÇİ CANBAY KAÇ YAŞINDA?

Vahap Canbay, Kasım 1997 doğumludur. Bu bilgiye göre, 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

VAHAP CANBAY NERELİ?

Vahap Canbay, Malatya doğumlu bir sanatçıdır. Ailesiyle birlikte küçük yaşlarda İstanbul'un Bağcılar ilçesine taşınan Canbay, burada büyüyüp hayatını sürdürdü.

VAHAP CANBAY'IN SEVGİLİSİ KİM?

Aleyna Kalaycıoğu, Vahap Canbay'ın eski sevgilisidir.