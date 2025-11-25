Union Saint-Gilloise, Belçika futbolunun en köklü ve prestijli kulüplerinden biri olarak dikkat çekiyor. Tarih boyunca hem ulusal hem de uluslararası arenada kendinden söz ettiren kulüp, günümüzde Belçika Pro League'deki başarısıyla futbolseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, Union Saint Gilloise hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?Union Saint Gilloise kendi liginde kaçıncı sırada? İşte Union Saint-Gilloise hakkında merak edilen tüm detaylar...

UNION SAINT GILLOISE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Union Saint-Gilloise, Belçika futbolunun köklü temsilcilerinden biridir. Resmi adıyla Royale Union Saint-Gilloise (R. Union SG) olarak bilinen kulüp, Belçika Pro League'de mücadele etmektedir. Belçika futbol tarihinin en eski kulüplerinden biri olan Union SG, başkent Brüksel'in Saint-Gilles bölgesinde kurulmuştur ve ülke futbolunun kült takımlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Belçika liglerinde elde ettiği başarılarla tanınan kulüp, tarih boyunca birçok şampiyonluk yaşamış ve Belçika futbolunun tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Ayrıca Avrupa kupalarına katılarak uluslararası arenada da kendini göstermiştir.

UNION SAINT GILLOISE HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Union Saint-Gilloise günümüzde Belçika Pro League adıyla bilinen üst düzey ligde mücadele ediyor. Belçika Pro League, ülkenin en üst düzey profesyonel futbol ligi olarak bilinir ve kulüplerin ulusal şampiyonluk ve Avrupa kupalarına katılma şansını belirler.

Union SG, 2020-21 sezonunda 48 yıl aradan sonra Pro League'e geri dönmeyi başarmış ve kısa sürede ligdeki etkisini hissettirmiştir. Yeniden yükseliş sonrası oynadığı sezonlarda, ligi domine eden performansıyla dikkat çekmiştir. 2022-23 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılma hakkı elde ederek, Belçika futbolunun Avrupa'daki temsilcisi olmuştur.

UNION SAINT GILLOISE KENDİ LİGİNDE KAÇINCI SIRADA?

2025 sezonu itibarıyla Union Saint-Gilloise, kendi liginde lider konumda bulunuyor. Union SG, Club Brugge ve Anderlecht gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak sezona etkileyici bir başlangıç yaptı. Sint-Truiden ve diğer rakiplerinin önünde yer alan Union SG, güçlü kadrosu ve disiplinli oyun tarzıyla sezon boyunca zirvede olmayı sürdürüyor. Bu liderlik, kulübün hem şampiyonluk hem de Avrupa kupalarına katılma hedefleri için büyük bir avantaj sağlıyor.

ROYALE UNION SAINT GILLOISE NE ZAMAN KURULDU?

Union Saint-Gilloise, 1 Kasım 1897 yılında Belçika'da kuruldu. Kulüp, 1904-1935 yılları arasında Belçika Ligi'ni tam 11 kez kazanarak tarihinin en parlak dönemini yaşamıştır. Bu dönemde elde edilen başarılar, Union SG'yi Belçika futbolunun efsaneleri arasına taşımıştır.

Uzun yıllar boyunca bu başarıyı tekrar edememiş olsa da, 2020-21 sezonunda 48 yıl aradan sonra tekrar Belçika Pro League'e yükselme başarısı göstererek köklü tarihinde yeni bir sayfa açmıştır. Yeniden yükseldiği Pro League'de ilk sezonunu normal sezonu 77 puanla tamamlayarak büyük bir başarı göstermiş, ancak play-off grubunda Club Brugge'un gerisinde kalarak sezonu 2. sırada bitirmiştir.

Bu performans, kulübü 2022-23 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesine taşımış ve 2024-25 sezonunda ise tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanmıştır.

UNION SAINT GILLOISE OYUNCU KADROSU

Union Saint-Gilloise, hem ulusal hem de uluslararası yetenekleri bir araya getiren bir kadroya sahiptir. Kadroda Belçikalı oyuncuların yanı sıra Senegal, Norveç, Arjantin, Gana, Cezayir, Brezilya, Kanada, Ekvador, Hollanda, İngiltere, Gürcistan, İsviçre, Fas, Avusturya ve Ekvator Ginesi'nden oyuncular yer almaktadır.

Öne çıkan isimler arasında kaptan Christian Burgess, genç yetenekler Vic Chambaere, Anouar Ait El Hadj, Louis Patris ve uluslararası deneyime sahip Sofiane Boufal, Kevin Mac Allister, Kjell Scherpen gibi isimler bulunmaktadır. Bu çok uluslu yapı, Union SG'nin hem yerel ligde hem de Avrupa arenalarında rekabet gücünü artırmaktadır.