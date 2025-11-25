Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta! Belçika'nın köklü futbol kulüplerinden Union Saint-Gilloise, Türkiye'nin devlerinden Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, Union Saint-Gilloise'nin geçmişte hangi Türk takımıyla maç yaptığı sorusunu merak ediyor. Peki, Union Saint-Gilloise hangi Türk takımıyla oynadı? Detaylar...

UNION SAINT-GILLOISE HANGİ TÜRK TAKIMIYLA MAÇ YAPTI?

Belçika'nın köklü futbol kulüplerinden Union Saint-Gilloise, Avrupa kupalarında Türkiye'nin önde gelen takımlarından Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde gerçekleşen bu mücadele, futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü ve iki takım arasındaki rekabeti yeniden gündeme taşıdı.

FENERBAHÇE UNION SAINT-GILLOISE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Union Saint-Gilloise – Fenerbahçe karşılaşmasında Fenerbahçe, güçlü performansıyla 2-1'lik bir galibiyet elde etti. Maç boyunca her iki takım da hücum hattında etkili olsa da, Fenerbahçe'nin organize oyun anlayışı galibiyeti getirdi. Maçın öne çıkan anları arasında kritik gol pozisyonları ve etkileyici savunma hamleleri dikkat çekti.