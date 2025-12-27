Türk kulüplerinin radarına giren Umut Tohumcu, genç yaşına rağmen futbol gündeminde dikkat çeken isimlerden biri oldu. Performansıyla öne çıkan oyuncu, özellikle önemli karşılaşmalarda gösterdiği sorumluluk ve istikrarlı oyunuyla taraftarların ilgisini çekiyor. Peki, Umut Toğumcu kimdir, kaç yaşında, hangi takımda, mevki ne? Umut Toğumcu aslen nereli? İşte genç yıldızın kariyer yolculuğu, istatistikleri ve piyasa değeri hakkında detaylı bilgiler.

UMUT TOHUMCU KİMDİR?

Umut Tohumcu, 11 Ağustos 2004 tarihinde Almanya'nın Offenburg şehrinde dünyaya gelmiştir. Futbola küçük yaşlarda başlayan Tohumcu, Almanya altyapılarında gösterdiği performans ile kısa sürede dikkatleri üzerine çekmiştir. Türk futbolseverler için umut vadeden bir genç yetenek olarak öne çıkan oyuncu, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde önemli deneyimler kazanmıştır.

UMUT TOHUMCU KAÇ YAŞINDA?

2025 yılı itibarıyla Umut Tohumcu, 21 yaşındadır.

UMUT TOHUMCU HANGİ TAKIMDA?

Umut Tohumcu, güncel olarak Hoffenheim forması giymektedir. Bundesliga'da mücadele eden Hoffenheim, Tohumcu'nun gelişimi için önemli bir zemin sağlamakta ve oyuncunun hem Avrupa hem de uluslararası platformlarda kendini göstermesine olanak tanımaktadır.

UMUT TOHUMCU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Umut Tohumcu, futbol kariyerine Offenburg altyapısında başlayarak adım adım yükselmiştir. Kariyer yolculuğu aşağıdaki gibi şekillenmiştir:

Offenburg Altyapısı: Futbola başlangıç ve temel yeteneklerin kazanıldığı dönem.

Freiburg Altyapısı: Teknik gelişim ve maç tecrübesi kazandığı dönem.

Hoffenheim Altyapısı: Bundesliga'ya hazırlık süreci ve gelişim dönemi.

Hoffenheim U17: Genç yaşta profesyonel seviyeye adaptasyon.

Hoffenheim U19: Yüksek performans ve takım içi liderlik deneyimi.

Hoffenheim II: Profesyonel futbol hazırlığı ve performans testleri.

Hoffenheim: Bundesliga ve UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyerek tecrübe kazanma.

Tohumcu'nun kariyer süreci, genç yeteneklerin Avrupa'da yükselmek için izlediği tipik bir yol haritasını göstermektedir.

UMUT TOHUMCU MEVKİ NE?

Umut Tohumcu, merkez orta saha mevkisinde görev yapmaktadır. Bununla birlikte, zaman zaman on numara ve ön libero pozisyonlarında da forma giyebilmektedir.

UMUT TOHUMCU ASLEN NERELİ?

Umut Tohumcu, Almanya'nın Offenburg şehrinde doğmuş olsa da ailesi köken olarak Türk'tür. Bu durum, onun hem Almanya altyapılarında gelişmesine hem de Türk futbol camiası tarafından yakından takip edilmesine olanak sağlamıştır.

UMUT TOHUMCU PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Transfermarkt verilerine göre Umut Tohumcu'nun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak belirtilmektedir.

UMUT TOHUMCU İSTATİSTİKLERİ

Hoffenheim formasıyla farklı turnuvalarda forma giyen Umut Tohumcu'nun performans verileri şu şekildedir:

137 maç

35 gol

28 asist

Ayrıca, Almanya Milli Takımı altyapılarında 33 maçta görev almış ve bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetmiştir. Bu istatistikler, Tohumcu'nun genç yaşına rağmen hem kulüp hem de milli takım düzeyinde güvenilir bir performans sergilediğini göstermektedir.