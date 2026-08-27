UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Kura çekimi hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması öncesinde gözler hem play-off rövanş karşılaşmalarına hem de kura çekimine çevrildi. Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa arenasındaki kaderini belirleyecek maçların ardından lig aşamasındaki takım listesi tamamlanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 lig aşaması kura çekimi 28 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te başlayacak. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekimiyle birlikte lig aşamasında mücadele edecek takımların eşleşme süreci başlayacak. Play-off rövanş maçlarının bu akşam tamamlanmasının ardından lig aşamasına kalacak son takımlar da belli olacak ve kura öncesindeki takım listesi kesinleşecek.

Lig aşamasındaki yerini şimdiden garantileyen 24 takım arasında Bayer Leverkusen, Juventus, AC Milan, O.Lyon, AZ Alkmaar, Olympiakos, Real Sociedad, Marsilya, Union SG, Dinamo Zagreb, Celtic, Sparta Prag, Rennes ve Sturm Graz bulunuyor. Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Celta Vigo, Hoffenheim, Torreense, Hapoel Beer-Sheva, Nej Nijmegen ve Levski Sofya da kura öncesinde lig aşamasında yer alması kesinleşen ekipler arasında yer alıyor. Beşiktaş ile Trabzonspor ise play-off rövanş karşılaşmalarının ardından bu listeye dahil olmak için sahaya çıkacak.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 lig aşaması kura çekimi UEFA TV ve TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek organizasyon, lig aşamasında mücadele edecek takımların belli olmasının ardından futbolseverlerle canlı olarak buluşacak.

Kura çekimi öncesinde Beşiktaş, Kauno Zalgiris deplasmanında tur için mücadele edecek. İlk karşılaşmayı 3-0 kazanan siyah-beyazlı ekip, rövanş maçında da istediği sonucu alarak lig aşamasına kalmak istiyor. Trabzonspor ise ilk maçta 1-0 mağlup olduğu Ferencvaros ile deplasmanda karşılaşacak. İlk müsabakada birçok net fırsattan yararlanamayan ve direğe takılan bordo-mavililer, rövanşta galip gelerek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor.