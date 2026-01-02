Türkiye'nin en zengin iş insanları sıralaması (TAM LİSTE) 2026 Türkiye'nin en zengin iş adamı kimdir? Forbes listeyi güncelledi!

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, 2025 yılının sona ermesiyle birlikte milyarderler listesini güncelledi. Küresel ekonomik dalgalanmalar, şirket değerlemeleri ve borsalardaki hareketlilik, Türkiye'deki en zengin iş insanlarının servetlerinde dikkat çekici değişimlere yol açtı. Peki, 2026 Türkiye'nin en zengin iş adamı kimdir? Türkiye'nin en zengin iş insanları sıralaması tam liste haberimizde.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN İŞ İNSANLARI SIRALAMASI (TAM LİSTE)

Listenin en üst sırasında yer alan isim bu yıl da değişmedi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker, 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı olma unvanını korudu. Ancak ikinci sıradaki isimle arasındaki farkın azalması, önümüzdeki yıllar için dengelerin değişebileceğine işaret ediyor.

Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cemil Kazancı, 4,9 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya yükselerek dikkatleri üzerine çekti. Enerji sektöründeki güçlü pozisyonu ve sürdürülebilir büyüme stratejisi, Kazancı'nın zirveye bir adım daha yaklaşmasını sağladı.

SERVETLERDE DALGALANMA VE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞLER

2025 listesi yalnızca yükselişleri değil, aynı zamanda önemli gerilemeleri de gözler önüne serdi. Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 1,7 milyar dolarlık servetiyle listede yer almaya devam etti. Ancak geçtiğimiz yıl açıklanan 1,8 milyar dolarlık servetiyle karşılaştırıldığında, Bayraktar'ın ilk kez 100 milyon dolarlık bir düşüş yaşadığı görüldü.

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar ise 1,6 milyar dolarlık servetiyle geçen yılki konumunu koruyarak istikrarlı bir tablo çizdi. Savunma sanayindeki küresel rekabet ve yatırımların etkisi, bu iki ismin servet seyrinde belirleyici oldu.

LİSTEDEN ÇIKAN İSİM: İBRAHİM ERDEMOĞLU

Son yılların en dikkat çekici servet kaybı ise İbrahim Erdemoğlu cephesinde yaşandı. 2023 yılında 5,3 milyar dolarlık servetiyle listenin zirvesinde yer alan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu'nun serveti, 2025 itibarıyla 1,4 milyar dolara kadar geriledi.

Bu sert düşüşün ardından Erdemoğlu, Türkiye'nin en zengin ilk 20 iş insanı arasından çıktı. Forbes değerlendirmelerine göre, bu kaybın büyük bir bölümünün Borsa İstanbul'da işlem gören şirket hisselerindeki değer kayıplarından kaynaklandığı ifade ediliyor. Bu durum, piyasa dalgalanmalarının büyük servetler üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN İŞ ADAMI KİMDİR?

2025 Forbes verilerine göre, Türkiye'nin en zengin iş adamı unvanı bu yıl da Murat Ülker'in oldu. 5,3 milyar dolarlık servetiyle zirvedeki yerini koruyan Ülker, gıda sektöründeki güçlü markaları ve uzun vadeli yatırım stratejileriyle istikrarlı bir büyüme sergiledi.

Ancak listenin ikinci sırasında yer alan Cemil Kazancı ile arasındaki farkın 400 milyon dolara kadar düşmesi, önümüzdeki dönemde zirvenin el değiştirebileceği yönündeki yorumları güçlendirdi. Uzmanlar, enerji piyasalarındaki gelişmeler ve küresel ekonomik koşulların, Türkiye'nin en zengin iş insanları sıralamasında yeni değişimlere yol açabileceğine dikkat çekiyor.