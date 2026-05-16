Türkiye Kuzey Makedonya ve Venezuela maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye Kuzey Makedonya hangi kanalda? A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında haziran ayında iki özel maça çıkacak. Türkiye Venezuela hangi kanalda? Ay-yıldızlı ekip, ilk karşılaşmada Kuzey Makedonya ile İstanbul’da karşı karşıya gelecek. İkinci hazırlık maçında ise Venezuela ile ABD’de mücadele edecek. Karşılaşmaların tarihleri, stat bilgileri ve başlama saatleri netleşirken, futbolseverler milli maçların yayın detaylarını da araştırmaya başladı.

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki maç programı belli oldu. Ay-yıldızlı ekip, haziran ayında Kuzey Makedonya ve Venezuela ile iki özel karşılaşma oynayacak. Milli takımın ilk hazırlık maçı İstanbul’da oynanacak. İkinci mücadelede ise ay-yıldızlı ekip, ABD’de Venezuela karşısına çıkacak.

TÜRKİYE KUZEY MAKEDONYA VE VENEZUELA MAÇLARI HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı’nın Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı hazırlık karşılaşmaları ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanacak iki mücadele de futbolseverlerle canlı olarak buluşacak.

Ay-yıldızlı ekibin ilk hazırlık sınavı Kuzey Makedonya karşısında olacak. İstanbul’da oynanacak mücadele öncesinde yayın bilgileri de netleşti. Türkiye ile Venezuela arasında ABD’de oynanacak ikinci özel maç da aynı şekilde ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE'NİN HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı’nın ilk hazırlık maçı 1 Haziran Pazartesi günü oynanacak. Ay-yıldızlı ekip, İstanbul’da Kuzey Makedonya’yı konuk edecek. Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda yapılacak karşılaşmanın başlama saati 20.30 olarak açıklandı.

Millilerin ikinci hazırlık karşılaşması ise Venezuela’ya karşı olacak. ABD’nin Florida eyaletindeki DRV PNK Stadium’da oynanacak mücadele 6 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 01.00’de başlayacak.

A Milli Takım, Kuzey Makedonya maçının ardından ABD’ye geçecek ve Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Böylece ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında iki farklı ülkede özel maç oynayacak. 

Onur BAYRAM
