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Türkiye İtalya CANLI İZLE! Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Türkiye İtalya CANLI İZLE! Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
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Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Filenin Sultanları, altın madalya için İtalya ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Kompleksi'nde oynanacak Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Türkiye İtalya canlı izleme ekranı haberimizde.

Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle! Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Filenin Sultanları ile İtalya, altın madalya için karşı karşıya geliyor. Final karşılaşması İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Kompleksi'nde oynanacak. Peki,  Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Detaylar...

TÜRKİYE İTALYA CANLI İZLE!

Filenin Sultanları'nın İtalya ile oynayacağı 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final karşılaşması için geri sayım tamamlandı. Altın madalya mücadelesinin adresi İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Kompleksi olacak.

Türkiye ile İtalya arasındaki final müsabakası 6 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayın adresi ise TRT 1 olarak açıklandı. TRT 1'in resmî yayın akışında da saat 19.00'da "İtalya - Türkiye | 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Final" programı yer alıyor. 

TÜRKİYE İTALYA CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA NEREDEN İZLENİR?

Türkiye-İtalya voleybol finalinin yayıncısı TRT 1. Resmî TRT 1 yayın akışında karşılaşmanın 19.00'da canlı yayınlanacağı açıkça belirtiliyor. 

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya-Türkiye 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası finali 6 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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