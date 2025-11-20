Haberler

Turabi Survivor 2026'da olacak mı? Açık kapı bıraktı
Survivor 2026 Turabi gelecek mi? Survivor 2026 All Star için hazırlıklar devam ederken, eski şampiyon Turabi Çamkıran'ın sosyal medya üzerinden yaptığı çıkış geniş yankı uyandırdı. Turabi'nin, "Şampiyon olursam O Ses Türkiye koltuğu benim olsun, olmazsam müzik kariyerimi bitiririm" sözleri yarışmaya yeniden katılıp katılmayacağına yönelik merakı artırdı. Peki, Turabi Survivor 2026'ya gelecek mi? Detaylar...

Turabi Survivor 2026'da olacak mı? Survivor 2026 Ünlüler All Star kadrosu açıklanmaya devam ederken adaya dair iddialar art arda geliyor. Bu süreçte Turabi Çamkıran'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama yeni bir tartışmanın odağı oldu.

SURVİVOR 2026'YA TURABİ GELECEK Mİ?

Eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla 2026 All Star sezonu için yeniden gündeme geldi. Turabi, Acun Ilıcalı'ya seslenerek, kendisine iddialı bir teklif sunulması halinde yarışmaya katılabileceğini belirtti. Ünlü yarışmacı, "Acun abi bi iddia koysa; 'Turbo 2026 Survivor'ında şampiyon olursa, O Ses Türkiye koltuğu onundur' diye, hemen yarın adaya inerim. Şampiyon olamazsam da müzik kariyerime son veririm" ifadelerini kullandı. Bu sözler, onun yarışmaya geri dönme ihtimalinin yeniden konuşulmasına neden oldu.

Turabi'nin bu çıkışı, geçmiş yıllarda Survivor'da yaşanan olayların tekrar hatırlanmasına yol açtı. Yarışmacının, konseyde Acun Ilıcalı ile yaşadığı gerilim hafızalardaki yerini koruyor. O dönem Turabi, sürekli uyarılmasına tepki göstererek konseyde Acun Ilıcalı'nın adını yazmış ve kutuya dönmeden önce ona bir şiir okumuştu. Bu an, Survivor tarihinin en çok konuşulan konsey görüntülerinden biri olarak hafızalara kazınmıştı.

SURVİVOR 2026 KADROSU KİMLER VAR?

Survivor 2026 Ünlüler All Star kadrosu şimdiden merak uyandırırken açıklanan isimler dikkat çekti. Bu yılın kadrosunda Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Akın ve Deniz Çatalbaş gibi isimler yer alıyor.

