ABD'nin göçmenlik politikalarındaki son büyük dönüşüm, "Trump Altın Kart" programının ilan edilmesiyle yeniden dünya gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Ekonomik katkı, güvenlik taraması ve hızlı oturum vaadini tek bir çatı altında toplayan bu yeni sistem Trump Altın Kart fiyatı ne kadar? Trump Altın Kart başvuru ücreti ne kadar? Trump Altın Kart fiyatına dair tüm ayrıntılar haberimizde!

TRUMP ALTIN KART FİYATI NE KADAR?

Trump Altın Kart'ın maliyeti klasik göçmenlik programlarından oldukça farklı bir model üzerine kurulu. Bu sistemde iki temel ödeme kalemi bulunuyor:

• İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) İşlem Ücreti — 15.000 ABD Doları

Bu tutar, başvurunun işleme alınması için ödenen iade edilmeyen resmi masrafı ifade ediyor. Bu ücret, başvuru sahibinin kimlik ve güvenlik incelemelerinin başlatılması için zorunlu.

• Katkı/Hediye — 1.000.000 ABD Doları

Altın Kart programının temelini oluşturan bu ödeme, başvuru sahibinin ABD'ye "kayda değer ve ölçülebilir bir fayda sağlayacağını" kanıtlayan finansal katkı olarak tanımlanıyor. İnceleme süreci tamamlandıktan sonra ödeniyor. Bu katkı, yalnızca ekonomik değil; teknolojik gelişme, istihdam veya ulusal stratejik hedeflere destek gibi alanlarda da etkili bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Programın resmi açıklamalarına göre, ödeme süreçlerini tamamlayan ve güvenlik taramasından geçen kişilere "rekor sürede ABD oturum izni" sağlanacak. Bu hızlandırılmış yol, diğer vize türlerinde genellikle yıllar süren bürokratik bekleme sürelerinin aşılmasını mümkün kılıyor.

Ayrıca, programın internet sitesinde belirtilen bilgiye göre Altın Kart, ABD'nin 50 eyaletinde ve tüm bağlı federal bölgelerde geçerli olacak şekilde tasarlandı. Bu, kart sahiplerine sınırsız yerleşim ve çalışma esnekliği sunan bir sistem niteliği taşıyor.

TRUMP ALTIN KART BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru sürecinin toplam maliyetini tek bir başlık altında değerlendirmek gerekirse:

Başvuru İşlem Ücreti (DHS): 15.000 $

Katkı/Hediye: 1.000.000 $

Toplam Başvuru Maliyeti: 1.015.000 $

Ancak program yalnızca bireysel başvuruları kapsamıyor. ABD'de bir çalışanı sponsorluk yoluyla getirmek isteyen şirketler için farklı bir maliyet belirlenmiş durumda:

• Şirket Sponsorluk Ücreti — 2.000.000 ABD Doları

Bu ücret, yabancı bir çalışanı ABD'ye getirerek istihdam etmek isteyen işletmelerin ödemesi gereken tutar olarak tanımlanıyor. Bu durum, küresel teknoloji şirketleri, yatırım fonları, Ar-Ge şirketleri ve uluslararası firmalar için stratejik bir seçenek haline geliyor.

Yakında Devreye Girecek: Platin Kart (5 Milyon Dolar)

Programın yöneticileri tarafından yapılan açıklamalarda, yakın gelecekte 5 milyon dolar karşılığında özel vergi avantajları sunacak "Platin Kart" paketinin devreye alınacağı ifade edildi. Bu üst segment programın özellikle yüksek net değere sahip yatırımcıları hedeflediği belirtiliyor.