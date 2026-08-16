TRT SPOR CANLI İZLE: Kayserispor Sivasspor maçı hangi kanalda? Kayserispor - Sivasspor maçı canlı nereden izlenir?

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Kayserispor- Sivasspor karşılaşması bugün oynanıyor. Anadolu futbolunun dikkat çeken rekabetlerinden biri olan mücadelede iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılarak sezonun ikinci haftasında önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Peki, Kayserispor Sivasspor maçı hangi kanalda? Kayserispor - Sivasspor maçı canlı nereden izlenir? Detaylar...

KAYSERİSPOR SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor ile Sivasspor arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler TRT Spor'u tercih edebilecek.

KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Kayserispor-Sivasspor maçını canlı izlemek isteyen futbolseverlerin ilk tercihi TRT Spor olacak. Karşılaşmanın TRT Spor üzerinden şifresiz yayınlanacağı belirtilirken, dijital ortamda takip etmek isteyen izleyiciler için tabii platformu da seçenekler arasında yer alıyor. Ayrıca mücadele beIN Sports 2 ekranlarından da yayınlanacak.

KAYSERİSPOR SİVASSPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor-Sivasspor karşılaşması 16 Ağustos 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında oynanacak mücadelede ev sahibi Kayserispor, kendi seyircisi önünde üç puan ararken Sivasspor deplasmandan galibiyetle dönmenin hesaplarını yapacak. Karşılaşmanın adresi ise Kayseri'deki RHG Enertürk Enerji Stadyumu olacak.

Mücadelede düdüğü Ali Şansalan çalacak. Şansalan'ın karşılaşmaya hakem olarak atandığı daha önce açıklanmıştı.