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TRT 1 yayın akışı 18 Ağustos 2026! Bu akşam hangi maçlar var?

TRT 1 yayın akışı 18 Ağustos 2026! Bu akşam hangi maçlar var?
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TRT 1 yayın akışı 18 Ağustos 2026 belli oldu. TRT 1’in 18 Ağustos 2026 Salı gününe ait yayın programında gündüz kuşağından akşam saatlerine kadar dizi, yarışma, haber ve spor içerikleri yer alıyor. Kanalın akşam yayınlarında ise futbol karşılaşması dikkat çekerken, Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Olimpik Lyon mücadelesi de günün programında bulunuyor. İşte 18 Ağustos 2026 TRT 1 yayın akışı...

TRT 1’in gün içindeki yayınları saat 13.30’dan itibaren farklı yapımlarla devam edecek. Akşam saatlerinde Ana Haber’in ardından program ve futbol yayını ekranlara gelecek. TRT 1 yayın akışı 18 Ağustos 2026 açıklandı.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 18 AĞUSTOS 2026

TRT 1’in 18 Ağustos 2026 tarihli yayın akışında saat 13.30’da Seksenler yer alıyor. Saat 14.00’te Alparslan: Büyük Selçuklu ekrana gelirken, kanalın programı saat 17.45’te Lingo Türkiye ile devam ediyor. Saatler 19.00’u gösterdiğinde Ana Haber izleyiciyle buluşacak. Haber yayınının ardından saat 20.00’de Dj Ahmet ekranlarda olacak.

Günün ilerleyen saatlerinde TRT 1 yayın akışında futbol karşılaşmasına yer verilecek. Saat 22.00’de Fenerbahçe- Lyon maçı canlı olarak yayınlanacak. Buna göre kanalın 18 Ağustos 2026 Salı günkü programı 13.30 Seksenler, 14.00 Alparslan: Büyük Selçuklu, 17.45 Lingo Türkiye, 19.00 Ana Haber, 20.00 Dj Ahmet ve 22.00 Fenerbahçe- Lyon karşılaşması şeklinde devam edecek.

13.30 Seksenler

14.00 Alparslan: Büyük Selçuklu

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Dj Ahmet

22.00 Fenerbahçe-Lyon

FENERBAHÇE LYON MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, bu akşam Olimpik Lyon’u konuk edecek. Chobani Stadı’nda oynanacak mücadele saat 22.00’de başlayacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak. Karşılaşma güncel frekans bilgileri üzerinden TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek. Mücadelede Almanya Futbol Federasyonundan Sven Jablonski düdük çalacak. Jablonski’nin yardımcılıklarını Aduard Beitinger ile Eric Müller yapacak.

Fenerbahçe, 17 sezondur katılamadığı Şampiyonlar Ligi’ne ulaşmak için play-off turunda Olimpik Lyon ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler 2. eleme turunda Polonya’nın Gornik Zabrze ekibini geçtikten sonra Sturm Graz ile eşleşti. Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında sahasındaki maçı 2-0, deplasmandaki karşılaşmayı ise 1-0 kazanarak play-off turuna yükseldi. Elemelere 3. turdan başlayan Olimpik Lyon ise Sparta Prag ile karşılaştı. Çekya’daki ilk maçı Sparta Prag 2-1 kazanırken, Fransa’daki rövanşta Olimpik Lyon 3-0 galip gelerek Fenerbahçe’nin rakibi oldu.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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