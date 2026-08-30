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Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2026 Avrupa'da transfer ne zaman bitiyor?

Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2026 Avrupa'da transfer ne zaman bitiyor?
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2026-2027 futbol sezonunda kadrolarını yeni oyuncularla güçlendiren kulüpler için yaz transfer döneminde son günlere girildi. Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan transfer ve tescil takvimiyle birlikte Türkiye’de birinci ve ikinci transfer dönemlerinin tarihleri netleşirken, Avrupa’nın 5 büyük liginde yaz transfer sezonunun sona ereceği tarihler de futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

2026-2027 sezonunda transfer çalışmalarını sürdüren kulüpler için yaz transfer döneminin sonuna yaklaşılıyor. Türkiye ile Avrupa’nın önde gelen liglerinde transfer ve tescil işlemlerinin tamamlanacağı tarihler açıklanan takvimlerle belli oldu.

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun transfer ve tescil dönemlerine ilişkin açıkladığı takvime göre 2026-2027 sezonunun 1. Transfer ve Tescil Dönemi 22 Haziran 2026 tarihinde başladı. Kulüplerin yaz dönemindeki transfer ve tescil işlemlerini gerçekleştirebildiği bu dönem, 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Bu tarihle birlikte Türkiye’de 2026-2027 sezonunun yaz transfer dönemi tamamlanmış olacak.

TFF tarafından belirlenen takvimde sezonun ikinci transfer dönemi de yer aldı. Buna göre 2026-2027 sezonunun 2. Transfer ve Tescil Dönemi 1 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve 5 Şubat 2027 tarihinde sona erecek. Kulüpler, yaz transfer döneminin ardından yeni transfer ve tescil işlemlerini belirtilen ikinci dönem tarihleri içerisinde gerçekleştirebilecek.

AVRUPA'DA TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Avrupa’nın 5 büyük liginde de 2026-2027 sezonunun yaz transfer döneminin sona ereceği tarihler belli oldu. İngiltere Premier League’de transfer dönemi 1 Eylül 2026 tarihinde kapanacak. İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1’de de yaz transfer sezonunun son günü 1 Eylül 2026 olarak belirlendi.

İspanya LaLiga’da ise transfer dönemi diğer dört ligden bir gün daha sonra tamamlanacak. LaLiga’da 2026-2027 sezonunun yaz transfer dönemi 2 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.  

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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