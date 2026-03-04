Muğla'da TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yapılacak 6 bin 417 konut için hak sahibi belirleme kurası heyecanla bekleniyor. Son açıklanan kura takvimine göre, Muğla TOKİ kura çekimi 4 Mart Çarşamba günü gerçekleşmesi planlanmıştı. Ancak resmi duyurular ve canlı yayın bilgilerinin paylaşılmaması, vatandaşlar arasında merak ve soru işaretleri oluşturdu. Peki, TOKİ Muğla kura çekilişi yok mu, ertelendi mi? Muğla TOKİ kura çekilişi ne zaman, canlı yayın bilgileri neden paylaşılmadı? Detaylar...

TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİŞİ YOK MU, ERTELENDİ Mİ?

TOKİ'nin 2-8 Mart 2026 tarihli kura takvimine göre, Muğla kura çekilişinin 4 Mart Çarşamba günü yapılması bekleniyordu. Ancak TOKİ resmi hesapları ve konut projesi sayfasında canlı yayın bilgisi paylaşılmadı. Bu durum, kura çekiminin ertelenip ertelenmediği konusunda vatandaşlarda belirsizlik yarattı.

Resmi açıklamalara göre, Muğla TOKİ kura çekimi ertelenmiş ve yeni tarih olarak 9 Mart 2026 Pazartesi belirlenmiş durumda. Bu tarihte kuralar, TOKİ'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Vatandaşların kura sonuçlarını takip edebilmesi için TOKİ'nin YouTube yayınını izlemesi yeterli olacak.

MUĞLA TOKİ KURA ÇEKİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Muğla'da toplam 6 bin 417 konutun hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. Kura takvimine göre Muğla için planlanan tarih değişmiş ve yeni tarih şöyle:

Yeni Kura Tarihi: 9 Mart 2026 Pazartesi

Canlı Yayın: TOKİ resmi YouTube kanalı

Muğla'daki kura çekimi, hak sahipleri için büyük önem taşıyor. Projede konut yapılacak ilçeler ve dağılımı ise şu şekilde:

Merkez (Menteşe): 5.400

Bodrum: 500

Milas: 200

Fethiye: 150

Seydikemer: 75

Kavaklıdere: 50

Köyceğiz: 42

Toplam: 6.417

Bu bilgiler, Muğla'da TOKİ konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yol gösterici niteliğinde.

MUĞLA TOKİ KURA ÇEKİŞ CANLI YAYIN BİLGİLERİ NEDEN PAYLAŞILMADI?

Muğla TOKİ kura çekimi için bekleyiş sürerken, vatandaşlar canlı yayın bilgisinin neden paylaşılmadığını merak ediyor. TOKİ tarafından yapılan resmi duyurularda, önceki kura tarihine göre planlanan canlı yayın detayları paylaşılmamıştı. Bu durumun nedeni genellikle takvim değişiklikleri ve teknik hazırlık süreçlerinden kaynaklanıyor.

Yeni kura tarihinin açıklanmasıyla birlikte, 9 Mart 2026 Pazartesi günü kuralar YouTube üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Canlı yayına erişim sağlamak için TOKİ'nin resmi YouTube kanalı kullanılacak.