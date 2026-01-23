TOKİ MANİSA KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Manisa kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Manisa kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Manisa kapsamında inşa edilen 7 bin 459 konut için yapılan kura çekimi, vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Kura tamamlandı ve artık asil ile yedek hak sahipleri belirlendi. Peki, TOKİ Manisa kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Manisa kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ MANİSA KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Kura sonuçlarına göre hak kazanan isimlerin tam listesi, resmi kaynaklardan yayımlandı. Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile her hak sahibi belirli konutlarına kavuşma şansı elde etti.

TOKİ MANİSA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Manisa kura sonuçlarını öğrenmek için vatandaşlar iki güvenilir kaynaktan yararlanabilir:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: TOKİ'nin resmi web sitesinde kura sonuçları, asil ve yedek hak sahiplerinin listeleri güncel olarak yayımlanmaktadır.

e-Devlet Kapısı: Başvuru sahipleri T.C. kimlik numaraları ile e-Devlet üzerinden giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilirler.

Bu yöntemler sayesinde vatandaşlar, kura sonuçlarını güvenilir ve hızlı bir şekilde öğrenebilir. Özellikle e-Devlet üzerinden sorgulama yapmak, kişisel bilgilerin korunmasını sağladığı için büyük avantaj sunmaktadır.

TOKİ Manisa 7 bin 459 konut için yapılan kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşların isim listesi, noter huzurunda yapılan çekilişin ardından açıklandı. Hak sahipleri, kendilerine ayrılan konutların detaylarını öğrenmek ve ödeme planlarını görmek için resmi kaynakları kullanabilir.

Kura çekimi tamamlandıktan sonra, asil hak sahiplerinin yanı sıra yedek hak sahipleri de listelerde yer almakta, böylece olası boşluklarda diğer hak sahipleri bilgilendirilmektedir. Bu sayede konut dağılımında herhangi bir aksama yaşanması önlenmektedir.

MANİSA TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Manisa TOKİ konutları, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânıyla satışa sunuluyor. Konutların büyüklük ve tiplerine göre fiyatlandırması ise şu şekildedir:

1+1 Konutlar (55 m²): 1 milyon 800 bin TL

65 m² 2+1 Konutlar: 2 milyon 200 bin TL

80 m² 2+1 Konutlar: 2 milyon 650 bin TL

Bu fiyatlar, Anadolu illerindeki diğer TOKİ projeleriyle paralel şekilde belirlenmiş olup, vatandaşlara uygun ödeme planları sunulmaktadır.

TOKİ MANİSA ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

Manisa TOKİ konutlarının ödemeleri, kampanya kapsamında oldukça esnek bir şekilde düzenlendi. Ödemelerle ilgili detaylar şöyle:

Peşinat: Yüzde 10

Taksit Süresi: 240 aya varan vade

Taksitler:

1+1 konutlar: 6 bin 750 TL

65 m² 2+1 konutlar: 8 bin 250 TL

80 m² 2+1 konutlar: 9 bin 938 TL

Bu ödeme planı, dar ve orta gelirli ailelerin konut sahibi olabilmesini hedefleyen bir model olarak öne çıkmaktadır.

MANİSA TOKİ İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIM LİSTESİ

TOKİ Manisa projesi, toplam 7 bin 459 konutu farklı ilçelere dağıtarak kent genelinde eşit bir konutleşme sağlamayı amaçlıyor. İlçe bazında konut dağılımı ise şöyle:

Merkez: 3.500 konut

Akhisar: 1.000 konut

Alaşehir: 200 konut

Demirci: 200 konut

Gölmarmara: 110 konut

Gördes: 100 konut

Kırkağaç: 49 konut

Kula: 3.500 konut

Salihli: 500 konut

Saruhanlı: 350 konut

Selendi: 100 konut

Soma: 250 konut

Turgutlu: 750 konut

Bu dağılım, her ilçeye dengeli bir konut arzı sunmayı ve sosyal konut projelerinden maksimum fayda sağlanmasını hedeflemektedir.