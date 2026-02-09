TOKİ KÜTAHYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE| Kütahya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kütahya kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 9 Şubat Pazartesi günü Kütahya'da TOKİ kura çekimi gerçekleştirilecek. Toplamda 3 bin 592 sosyal konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Peki Kütahya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kütahya kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? Detaylar...

TOKİ KÜTAHYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE

TOKİ Kütahya kura çekimi, Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde saat 11.00'de başlayacak. Ancak kura çekimine katılamayan vatandaşlar, süreci resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Böylece Kütahya'daki tüm hak sahipleri, kura sonucunu anlık olarak öğrenme fırsatına sahip olacak.

TOKİ sosyal konutları, farklı ihtiyaçlara yönelik olarak 55, 65 ve 80 metrekare büyüklüğünde 1+1 ve 2+1 daire seçenekleri ile sunuluyor. Bu yapıların tamamı modern şehircilik anlayışı ve çevre dostu standartlarla inşa edilecek.

TOKİ KÜTAHYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!





KÜTAHYA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Kütahya kura sonuçları, kura çekilişinin ardından asıl ve yedek liste olarak e-Devlet sistemine yüklendi. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca sorgulayabilir.

Kura sonuçlarını sorgulamak için iki güvenilir kanal bulunuyor:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kütahya'da belirlenen hak sahipleri, hem asil hem de yedek listeler üzerinden hak durumlarını net bir şekilde öğrenebilecek. Bu sayede, vatandaşlar konut projelerine ilişkin tüm süreçleri şeffaf ve güvenli bir şekilde takip edebiliyor.

TOKİ KÜTAHYA KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA NEREDEN İZLENİR?

Kütahya TOKİ kura çekimi 9 Şubat Pazartesi günü saat 11.00'de Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Ancak kura çekimine katılamayanlar, süreci internet üzerinden takip edebilir.

Resmi YouTube kanalı üzerinden yapılan canlı yayın, kura çekilişini evden takip etmek isteyen vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor. Canlı yayın sayesinde kura anında hak sahipliği durumları izlenebilir ve sürecin tüm detayları şeffaf bir şekilde görülebilir.