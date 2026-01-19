Haberler

TOKİ KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi!

TOKİ KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da TOKİ konutlarına başvuran vatandaşlar için heyecan dorukta. TOKİ kura sonuçları 2026 yılı için açıklandı ve hak sahiplerinin isim listesi resmen yayımlandı. Kura çekimi sonrası kesinleşen listeler, vatandaşların başvuru durumunu hızlı ve güvenli bir şekilde öğrenebilmesi için TOKİ'nin resmi web sitesinde erişime açıldı. Peki, TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi! Detaylar haberimizde.

TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları, uzun süredir merakla beklenen konut sahiplerini belirleme sürecinde nihai aşamaya geldi. Kura çekim işleminin tamamlanmasının ardından, kesinleşen TOKİ Şanlıurfa isim listesi vatandaşların erişimine açıldı. Peki, TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ KURA SONUÇLARI 2026 (TAM İSİM LİSTESİ)

TOKİ tarafından Şanlıurfa için düzenlenen konut projelerinde kura çekimi tamamlandı ve tam isim listesi açıklandı. Bu liste, tüm hak sahiplerinin adını ve hangi konut tipini kazandığını içeriyor.

Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar, başvurularının durumunu öğrenerek konut teslim sürecine hazırlık yapabilirler. Şanlıurfa'daki projeler, merkezi bölgeler ve ilçeler bazında adil bir şekilde dağıtılıyor.

Kura sonuçları listesini görüntülemek için:

TOKİ KURA SONUÇLARI 2026 (TAM İSİM LİSTESİ)

TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Şanlıurfa'da TOKİ konut projelerine başvuran vatandaşlar, kura sonuçlarını birkaç adımda kolayca öğrenebilir:

Resmi web sitesine giriş: evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari

Başvuru bilgilerini girme: T.C. kimlik numarası ve diğer istenen bilgilerle sorgulama yapılır.

Kura sonuçlarının görüntülenmesi: Hak sahiplerinin isimleri ve konut tipleri listelenir.

Bu yöntem, hem güvenli hem de hızlı bir şekilde sonuçlara ulaşmanızı sağlar. Resmi site üzerinden yapılan sorgulamalar, herhangi bir yanlış bilgi riskini ortadan kaldırır ve işlemlerin resmi kayıtlarla doğrulanmasını mümkün kılar.

TOKİ KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi!

TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Şanlıurfa'da TOKİ projelerinden konut sahibi olacak vatandaşların isim listesi açıklandı. Kura sonuçlarının ardından hak sahipleri, hangi ilçede ve hangi konut tipinde ev sahibi olduklarını öğrenebiliyor.

Şanlıurfa'daki konut dağılımı ilçelere göre şu şekilde:

Merkez (Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü): 9.000 konut

Akçakale: 350 konut

Birecik: 180 konut

Bozova: 700 konut

Ceylanpınar: 200 konut

Halfeti: 400 konut

Harran: 700 konut

Siverek: 750 konut

Suruç: 800 konut

Viranşehir: 600 konut

Bu dağılım, TOKİ'nin Şanlıurfa genelinde adil ve planlı bir şekilde konutları dağıttığını gösteriyor. Merkez ilçelerde yoğunluk artarken, diğer ilçelerde de vatandaşların konut sahibi olabilmesi için yeterli sayıda ev tahsis edildi.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Telefon kapkaççılığı geri tepti: Atlet kadın saniyeler içinde yakaladı

Telefon kapkaççılığı geri tepti: Atlet kadın saniyeler içinde yakaladı
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum

Kaleciden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
İstanbul'da trafiğe çıkış yasağıyla ilgili yeni karar

İstanbul'da trafiğe çıkış yasağıyla ilgili yeni karar
Telefon kapkaççılığı geri tepti: Atlet kadın saniyeler içinde yakaladı

Telefon kapkaççılığı geri tepti: Atlet kadın saniyeler içinde yakaladı
Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi

Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek