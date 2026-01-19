TOKİ KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları, uzun süredir merakla beklenen konut sahiplerini belirleme sürecinde nihai aşamaya geldi. Kura çekim işleminin tamamlanmasının ardından, kesinleşen TOKİ Şanlıurfa isim listesi vatandaşların erişimine açıldı. Peki, TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ KURA SONUÇLARI 2026 (TAM İSİM LİSTESİ)

TOKİ tarafından Şanlıurfa için düzenlenen konut projelerinde kura çekimi tamamlandı ve tam isim listesi açıklandı. Bu liste, tüm hak sahiplerinin adını ve hangi konut tipini kazandığını içeriyor.

Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar, başvurularının durumunu öğrenerek konut teslim sürecine hazırlık yapabilirler. Şanlıurfa'daki projeler, merkezi bölgeler ve ilçeler bazında adil bir şekilde dağıtılıyor.

Kura sonuçları listesini görüntülemek için:

TOKİ KURA SONUÇLARI 2026 (TAM İSİM LİSTESİ)

TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Şanlıurfa'da TOKİ konut projelerine başvuran vatandaşlar, kura sonuçlarını birkaç adımda kolayca öğrenebilir:

Resmi web sitesine giriş: evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari

Başvuru bilgilerini girme: T.C. kimlik numarası ve diğer istenen bilgilerle sorgulama yapılır.

Kura sonuçlarının görüntülenmesi: Hak sahiplerinin isimleri ve konut tipleri listelenir.

Bu yöntem, hem güvenli hem de hızlı bir şekilde sonuçlara ulaşmanızı sağlar. Resmi site üzerinden yapılan sorgulamalar, herhangi bir yanlış bilgi riskini ortadan kaldırır ve işlemlerin resmi kayıtlarla doğrulanmasını mümkün kılar.

TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Şanlıurfa'da TOKİ projelerinden konut sahibi olacak vatandaşların isim listesi açıklandı. Kura sonuçlarının ardından hak sahipleri, hangi ilçede ve hangi konut tipinde ev sahibi olduklarını öğrenebiliyor.

Şanlıurfa'daki konut dağılımı ilçelere göre şu şekilde:

Merkez (Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü): 9.000 konut

Akçakale: 350 konut

Birecik: 180 konut

Bozova: 700 konut

Ceylanpınar: 200 konut

Halfeti: 400 konut

Harran: 700 konut

Siverek: 750 konut

Suruç: 800 konut

Viranşehir: 600 konut

Bu dağılım, TOKİ'nin Şanlıurfa genelinde adil ve planlı bir şekilde konutları dağıttığını gösteriyor. Merkez ilçelerde yoğunluk artarken, diğer ilçelerde de vatandaşların konut sahibi olabilmesi için yeterli sayıda ev tahsis edildi.