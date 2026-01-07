TOKİ KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Batman kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Batman kura sonuçları isim listesi!

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Türkiye genelinde hayata geçirilen 500 bin sosyal konut için hak sahiplerini belirleyecek kura süreci tamamlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen dev proje, özellikle dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların konut sahibi olmasını hedefliyor. Peki, TOKİ Batman kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Batman kura sonuçları isim listesine nasıl erişilir? TOKİ kura sonuçları isim listesi haberimizde.

TOKİ KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Bu kapsamda Batman ili için ayrılan 3.810 sosyal konutun hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Kura çekimi, Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu'nda saat 13.00'te yapıldı. Sürecin şeffaflığı ve erişilebilirliği TOKİ'nin resmi yayın kanalları üzerinden sağlandı.

Batman TOKİ kura sonuçları, hak kazanan asil ve yedek adayların yer aldığı tam isim listesi şeklinde açıklandı. Vatandaşlar, sonuçlara yalnızca resmi TOKİ kaynakları üzerinden ulaşabiliyor.

TOKİ BATMAN KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Batman TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar için süreç oldukça net ve resmi kanallar üzerinden ilerliyor. Kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçlar, TOKİ'nin kamuoyuna açık platformlarında yayımlanıyor.

Hak sahipleri, açıklanan listeler üzerinden:

Ad-soyad, TC kimlik numarası bilgileriyle sorgulama yapabiliyor.

Yetkililer, yalnızca TOKİ'nin resmi duyurularının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Sosyal medya ya da doğrulanmamış kaynaklar üzerinden paylaşılan bilgilere itibar edilmemesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması açısından büyük önem taşıyor.

TOKİ BATMAN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Batman'da gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte 3.810 konut için asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Açıklanan isim listeleri, başvuru sahipleri tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

TOKİ Batman kura sonuçları isim listesi;

Şeffaflık ilkesine uygun

Noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçlarına dayalı

Resmi kaynaklardan yayımlanan bir belge niteliği taşıyor.

Hak kazanan vatandaşlar, sonraki aşamada TOKİ tarafından duyurulacak olan sözleşme imzalama takvimi ve gerekli belgeler hakkında ayrıca bilgilendirilecek.

BATMAN TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR, ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Batman'da Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek sosyal konutlar, farklı metrekare ve daire tipleri ile satışa sunuluyor. Fiyatlar, uzun vadeli ödeme planları dikkate alınarak belirlenmiş durumda.

1+1 KONUTLAR (55 METREKARE)

Satış Fiyatı: 1.800.000 TL

Peşinat: %10 (180.000 TL)

Vade: 240 ay

Aylık Taksit: 6.750 TL

2+1 KONUTLAR (65 METREKARE)

Satış Fiyatı: 2.200.000 TL

Peşinat: %10 (220.000 TL)

Vade: 240 ay

Aylık Taksit: 8.250 TL

2+1 KONUTLAR (80 METREKARE)

Satış Fiyatı: 2.650.000 TL

Peşinat: %10 (265.000 TL)

Vade: 240 ay

Aylık Taksit: 9.938 TL

Belirlenen fiyatlar, sosyal konut anlayışı doğrultusunda piyasa koşullarına kıyasla erişilebilir seviyelerde tutuluyor.