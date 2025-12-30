TOKİ tarafından hayata geçirilen ve Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projeleri arasında gösterilen Yüzyılın Konut Projesi, Türkiye genelinde 81 ili kapsayacak şekilde toplam 500 bin sosyal konutu hak sahipleriyle buluşturacak. Bu kapsamda kura çekimleri, vatandaşlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Peki, TOKİ kura çekimi ertelendi mi? TOKİ Hakkari ve Şırnak kura çekimi neden ertelendi? Hakkari ve Şırnak TOKİ kura ne zaman? Detaylar...

TOKİ KURA ÇEKİMİ ERTELENDİ Mİ?

TOKİ'nin sosyal konut projelerinde kura çekim tarihleri zaman zaman değişiklik gösterebiliyor. Şırnak ve Hakkari'de de bu durum söz konusu oldu. Özellikle Şırnak için planlanan kura çekimi, hava muhalefeti sebebiyle başlangıç saati ertelendi. Önceden 11.00 olarak duyurulan kura, resmi açıklamalara göre 14.00'a alındı. Bu erteleme, vatandaşların süreci daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde takip edebilmesi amacıyla yapıldı.

Erteleme sonrası vatandaşlar, "Kura ne zaman başlayacak?", "Saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. TOKİ, noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişlerin sonuçlarını gecikmeden resmi kanallar üzerinden paylaşmayı planlıyor.

TOKİ HAKKARİ VE ŞIRNAK KURA ÇEKİMİ NEDEN ERTELENDİ?

Şırnak'ta kura çekiminin ertelenmesinin temel nedeni hava koşulları olarak açıklandı. Bölgede olumsuz hava şartları nedeniyle katılımcıların ve görevli personelin güvenliğini sağlamak adına saat değişikliğine gidildi. Hakkari'de ise herhangi bir erteleme bilgisi henüz resmi olarak paylaşılmamış olsa da, TOKİ takvimine göre kura süreçleri, yerel koşullara göre esnek bir şekilde planlanıyor.

Bu ertelemeler, vatandaşların hak sahipliği sürecini sağlıklı bir biçimde takip edebilmesi ve şeffaflığın korunması açısından kritik önem taşıyor.

HAKKARİ VE ŞIRNAK TOKİ KURA NE ZAMAN?

Şırnak TOKİ Kura Çekimi: 30 Aralık 2025 Salı

Başlangıç Saati: 14.00 (önceden 11.00 olarak planlanmıştı)

Kura çekimi tamamlandıktan sonra, hak sahipliği sonuçları aynı gün içerisinde açıklanacak ve vatandaşlar e-Devlet üzerinden listelere erişebilecek. Hakkari için kura tarihleri ise resmi takvimde duyurulacak; hak sahiplerinin ilanı benzer şekilde eş zamanlı yapılacak.

TOKİ ŞIRNAK VE HAKKARİ KURA ÇEKİMİ NEREDE OLACAK?

Şırnak için kura çekimi 15 Temmuz Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Kura süreci, katılımcılar ve kamuoyunun resmi program çerçevesinde şeffaf biçimde takip edebilmesi için organize ediliyor. Hakkari'de yapılacak kura çekim yerleri ise TOKİ'nin resmi duyurularıyla ilan edilecek.

TOKİ ŞIRNAK KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?

Şırnak'ta gerçekleştirilecek TOKİ kura çekimi, vatandaşların süreci canlı olarak takip edebilmesi için TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak. Çekiliş tamamlandıktan sonra isim listeleri ve hak sahipliği sonuçları e-Devlet platformundan görüntülenebilecek.