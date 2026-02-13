TOKİ KOCAELİ KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Kocaeli kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesi!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, Kocaeli için yapılan kura çekimi sonuçları büyük bir merakla bekleniyordu. TOKİ Kocaeli kura çekimi, 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 10:30'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Akçakoca Oditoryum Salonu'nda gerçekleştirildi. Peki, TOKİ Kocaeli kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ KOCAELİ KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Kura sonucu ev sahibi olmaya hak kazanan kişiler, %10 peşinat ödeyerek hayallerindeki eve kavuşacak. Geri kalan borçlar ise 20 yıla varan (240 ay) vade seçenekleriyle ödenebilecek. Bu model, özellikle kira öder gibi ev sahibi olma imkânı sunmasıyla dar gelirli aileler için büyük bir fırsat sağlıyor.

Kura sonucunda 1+1 ve 2+1 daireler öncelikle dar gelirli aileler için ayrılmış durumda. Kura çekimi sonrası asil ve yedek hak sahipleri, aynı gün içerisinde öğrenebilecek.

TOKİ KOCAELİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kocaeli TOKİ kura sonuçları, noter onay sürecinin tamamlanmasının ardından TOKİ'nin resmi internet sitesinde (www.toki.gov.tr) ilan edilecek. Ayrıca sonuçlar e-Devlet sistemine de yüklenecek.

Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak, hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilecekler. Bu sayede hem asil hem de yedek hak sahipleri, kuradan sonra hemen bilgi sahibi olabilecek.

TOKİ KOCAELİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Kura çekimi sonrası isim listesi, TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden yayımlanacak ve herkes kendi durumunu doğrulayabilecek. Kura sonuçları listesinde, 1+1 ve 2+1 konutlar için asil ve yedek hak sahiplerinin isimleri yer alacak.

Ev sahibi olma hakkı kazanan vatandaşlar, %10 peşinat ödeme imkânı ile konutlarına sahip olabilecek. Geriye kalan ödemeler, 240 aya varan uzun vadelerle yapılabilecek. Bu yöntem, düşük gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırıyor.

Kocaeli TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ'nin "Ev Sahibi Türkiye" sloganı ile başlattığı projede evler, %10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleri ile satışa sunulacak.

2+1 Konutlar: 80 m² büyüklüğünde olup, toplamda 200 bin adet

2+1 Konutlar: 65 m² büyüklüğünde olup, toplamda 150 bin adet

1+1 Konutlar: 55 m² büyüklüğünde olup, toplamda 150 bin adet

Bu yapılandırma ile dar gelirli aileler, kira öder gibi ev sahibi olabilecek ve uzun vadeli ödeme planlarıyla bütçelerini rahat yönetebilecek.

KOCAELİ'DE HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ tarafından Kocaeli'de hayata geçirilecek 10.340 sosyal konut, ilçe bazında şu şekilde dağıtılacak:

İzmit-Başiskele-Kartepe: 4.800 Konut

Gebze: 2.000 Konut

Dilovası: 1.750 Konut

Körfez: 1.200 Konut

Çayırova: 500 Konut

Derince: 90 Konut

Bu dağılım, Kocaeli'de farklı ilçelerde dar gelirli aileler için önemli bir konut fırsatı sunuyor. Proje, özellikle merkezi ilçelerdeki yoğun talebi karşılamayı hedefliyor.