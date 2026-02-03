TOKİ KAYSERİ KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Kayseri kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Kayseri sosyal konut projesi kapsamında yapılan kura çekilişi 3 Şubat Salı günü saat 11:00'de Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura çekilişi sonrası asil ve yedek hak sahiplerinin listesi açıklandı ve e-Devlet sistemine yüklendi. Peki, TOKİ Kayseri kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ KAYSERİ KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler. Bu kapsamda, TOKİ Kayseri kura sonuçları asil ve yedek listeleri hem e-Devlet üzerinden hem de TOKİ'nin resmi internet sitesinden erişime açıldı. Sonuçlara göre hak sahipleri belirlenmiş ve sosyal konutların sahipleri kesinleşmiştir.

TOKİ KAYSERİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Kayseri kura sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, iki ana kanal üzerinden hak sahipliği durumlarını kontrol edebilir:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr

Adımlar oldukça basittir:

e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.

"TOKİ Kura Sonuçları" sorgulama sayfasına girin.

Asil veya yedek hak sahipliği durumunuzu görüntüleyin.

Bu yöntemle adaylar, kura sonucunun kesinliğini hızlı ve güvenilir bir şekilde öğrenebilirler.

TOKİ KAYSERİ KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ) İÇİN TIKLAYINIZ!





TOKİ Kayseri 2026 sosyal konut projesi kapsamında asil ve yedek hak sahiplerinin tam listesi e-Devlet'e yüklendi. Kura sonuçları, hak sahiplerinin konut alım hakkı kazanıp kazanmadığını kesin olarak belirlemektedir.

Hak sahipliği belirlenirken adayların başvuru kriterleri ve kontenjanlar dikkate alınır. Kura çekilişi sonrasında isim listesi e-Devlet ve TOKİ resmi internet sitesinden erişime açıldığından adaylar anında kontrol edebilirler.

KAYSER'DE HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Kayseri'de TOKİ sosyal konutları farklı ilçelerde toplam 1.592 adet konut olarak planlandı. İlçelere göre dağılım şu şekilde:

Akkışla: 70 konut

Bünyan: 100 konut

Develi: 300 konut

Felahiye: 35 konut

Hacılar: 74 konut

Özvatan: 150 konut

Pınarbaşı: 29 konut

Sarıoğlan: 158 konut

Sarız: 26 konut

Tomarza: 142 konut

Yahyalı: 300 konut

Yeşilhisar: 158 konut

Bu dağılım ile Kayseri'nin farklı bölgelerinde sosyal konut ihtiyacı karşılanarak, şehir genelinde dengeli bir yerleşim planı oluşturulmuş oldu.

KAYSERİ TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ Kayseri sosyal konutları, vatandaşların ödeme kolaylıkları ile alabilecekleri şekilde satışa sunulmaktadır. Konutlar %10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçenekleriyle edinilebiliyor.

Konut tipi ve fiyatlar:

1+1 Konutlar: 1.800.000 TL (Aylık Taksit: 6.750 TL)

65 m² 2+1 Konutlar: 2.200.000 TL (Aylık Taksit: 8.250 TL)

80 m² 2+1 Konutlar: 2.650.000 TL (Aylık Taksit: 9.938 TL)

Bu fiyatlandırma ve ödeme planı, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlar için büyük kolaylık sağlamaktadır. TOKİ'nin sağladığı uygun finansman seçenekleri ile Kayseri'de sosyal konut sahibi olmak mümkün hale gelmiştir.