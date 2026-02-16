TOKİ KARAMAN KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Karaman kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Karaman kura sonuçları isim listesi!

16 Şubat 2026 tarihinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda gerçekleştirilen TOKİ Karaman kura çekimi tamamlandı. Kura sonucunda asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Peki, TOKİ Karaman kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Karaman kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ KARAMAN KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

TOKİ Karaman kura sonuçları, tamamlanmasının ardından resmî kaynaklar üzerinden erişime açıldı. Asil ve yedek listeler yayımlandığında vatandaşlar, T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak hak sahipliği durumlarını hızlı bir şekilde sorgulayabilecekler.

TOKİ KARAMAN KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar için birkaç farklı yöntem bulunuyor:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi üzerinden sonuç sorgulama

e-Devlet Kapısı aracılığıyla T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak hak sahipliği kontrolü

Bu kanallar, vatandaşların kura sonuçlarına güvenli ve doğru bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hak sahipleri, konut teslimat ve ödeme planı gibi detayları da takip edebilecekler.

Kura tamamlandıktan sonra yayımlanan isim listesi, hem asil hem de yedek hak sahiplerini içeriyor. Vatandaşlar isim listesinde kendi durumlarını kontrol ederek, konut teslim süreci ve ödemeler hakkında bilgi sahibi olabiliyorlar.

Asil hak sahipleri: Konut hakları kesinleşmiş olan kişiler

Yedek hak sahipleri: Asil hak sahiplerinden boş kalan konutlar için sıralamaya alınan kişiler

Kura sonuçları, ilan edildiği andan itibaren resmi siteler ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilir.

KARAMAN'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ Karaman projeleri, şehrin farklı ilçelerinde planlanmış olup, toplam konut sayısı ilçelere göre dağıtıldı:

Karaman Merkez: 1.000 konut

Akçaşehir: 30 konut

Sudurağı: 142 konut

Ayrancı: 94 konut

Başyayla: 20 konut

Ermenek: 100 konut

Güneyyurt: 47 konut

Sarıveliler: 47 konut

Konutların teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Bu planlama, hak sahiplerinin taşınma ve finansal hazırlık süreçlerini kolaylaştıracak.

KARAMAN TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ Karaman projelerinde satışa sunulan 1+1 ve 2+1 konutların ödeme planları da duyuruldu. Anadolu illeri için belirlenen fiyatlar:

55 m² 1+1 evler: 180.000 TL peşinat + aylık 6.750 TL taksit

65 m² 2+1 evler: 220.000 TL peşinat + aylık 8.250 TL taksit

80 m² 2+1 evler: 265.000 TL peşinat + aylık 9.938 TL taksit

İstanbul için ödeme planı ise biraz farklılık gösteriyor:

55 m² 1+1 evler: 195.000 TL peşinat + aylık 7.313 TL taksit

65 m² 2+1 evler: 245.000 TL peşinat + aylık 9.188 TL taksit

80 m² 2+1 evler: 295.000 TL peşinat + aylık 11.063 TL taksit

Bu fiyatlar, sosyal konut projesine başvuran vatandaşların bütçelerine uygun ödeme kolaylıkları sunmayı hedefliyor.