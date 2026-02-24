TOKİ İstanbul Silivri hak sahipleri (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ İstanbul Silivri merkez kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Haberler

TOKİ İstanbul Silivri projeleri, şehirde konut sahibi olma hayalini kuran binlerce aile için kritik bir fırsat sunuyor. 2026 yılı itibarıyla gerçekleştirilen İstanbul Silivri hak sahiplerinin konut belirleme kura çekilişi, saat 11.20'de YouTube üzerinden canlı olarak yayınlandı. Peki, TOKİ İstanbul Silivri merkez kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ İstanbul Silivri hak sahipleri isim listesi! Detaylar...

İstanbul'un Silivri ilçesinde hayata geçirilen TOKİ projeleri, dar ve orta gelirli vatandaşlar için konut sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Her yıl binlerce vatandaşın başvurduğu bu projelerde, hak sahiplerinin belirlenmesi ve konutların kura ile dağıtılması büyük bir heyecan yaratıyor. 2026 yılında İstanbul Silivri projeleri kapsamında gerçekleştirilen kura çekilişi, saat 11.20'de YouTube üzerinden canlı olarak yayınlandı. Peki, TOKİ İstanbul Silivri merkez kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ İstanbul Silivri hak sahipleri isim listesi haberimizde.

TOKİ İSTANBUL SİLİVRİ HAK SAHİPLERİ (TAM İSİM LİSTESİ)

İstanbul Silivri projelerinde hak sahiplerinin konut belirleme kura çekilişi, TOKİ'nin belirlediği standartlara uygun şekilde gerçekleştirilir. 2026 yılı kura çekilişi, YouTube üzerinden canlı olarak saat 11.20'de yayınlanmış ve vatandaşların süreç hakkında şeffaf bilgi alması sağlanmıştır.

TOKİ İSTANBUL SİLİVRİ HAK SAHİPLERİ (TAM İSİM LİSTESİ) İÇİN TIKLAYINIZ!

TOKİ İSTANBUL SİLİVRİ MERKEZ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Silivri projelerinde hak sahiplerinin kura sonuçlarını öğrenmesi oldukça kolaydır. Aşağıdaki adımlar takip edilerek kendi sonuçlarınızı hızlı bir şekilde görebilirsiniz:

TOKİ resmi web sitesine giriş yapın

"Konut Projeleri" bölümünden Silivri projesini seçin

"Kura Sonuçları" sekmesine tıklayın

TC kimlik numaranız veya başvuru numaranız ile sorgulama yapın

Ayrıca, kura çekilişleri genellikle YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanır, böylece herkes anlık olarak konut sıralamasını görebilir. İstanbul Silivri projesi için gerçekleştirilen kura çekilişi, saat 11.20'de başlamış ve hak sahiplerinin konut belirleme süreci tamamlanmıştır.

Dilara Yıldız
