TOKİ İstanbul kurasına katılacaklar İSİM LİSTESİ: İstanbul TOKİ kurasına katılacakların isimleri açıklandı mı? İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 bin sosyal konut projesi, Türkiye genelinde heyecan yaratmaya devam ediyor. İstanbul'da bu projeye başvuran vatandaşlar, kura sonuçlarını ve isim listelerini merakla bekliyor. Peki, İstanbul TOKİ kurasına katılacakların isimleri açıklandı mı? İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? Detaylar...

TOKİ İSTANBUL KURASINA KATILACAKLAR İSİM LİSTESİ

Henüz İstanbul için kura tarihi kesinleşmiş değil, bu nedenle başvurusu kabul edilenler ve kuraya katılacak hak sahiplerinin isimleri resmi olarak açıklanmadı. TOKİ'nin güncel duyurularına göre, İstanbul kura çekimi listesi ve isimleri, noter onayından sonra resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

İSTANBUL TOKİ KURASINA KATILACAKLARIN İSİMLERİ AÇIKLANDI MI?

2025 itibarıyla İstanbul için kura çekilişi tarihleri hâlâ netleşmiş değil. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında yapılacak kura çekimlerini sosyal medya hesaplarından duyurdu; ancak İstanbul bu hafta çekilecek iller arasında yer almadı.

Bu kapsamda İstanbul TOKİ kurasına katılacakların isimleri henüz açıklanmadı. Açıklanacak liste, hem TOKİ resmi web sitesi hem de e-Devlet sistemi üzerinden takip edilebilecek. Kura sonuçları noter onayı aldıktan sonra aynı gün içerisinde asil hak sahipleri bilgilerine ulaşabilecek.

TOKİ İSTANBUL (ANADOLU) KURASINA KATILACAKLAR İSİM LİSTESİ

TOKİ İSTANBUL (AVRUPA) KURASINA KATILACAKLAR İSİM LİSTESİ





İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Şu an için İstanbul kura çekilişinin kesin tarihi TOKİ tarafından duyurulmamıştır. Başvuru sürecini tamamlayan vatandaşlar, kura tarihlerini resmi kaynaklardan takip etmeli.

Kura tarihleri ve saatleri: Henüz açıklanmadı.

Resmi takip noktaları: TOKİ web sitesi, e-Devlet.

Noter onayı sonrası açıklama: Kura sonuçları aynı gün içinde erişilebilir olacak.

Bu yöntemle şeffaf ve güvenilir bir kura süreci yürütülüyor. İstanbul için başvurular ve sonuçların açıklanma zamanı netleştiğinde, hak sahipleri hızlıca bilgilendirilecek.

İSTANBUL'DA 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI VE ÖDEME DETAYLARI

İstanbul TOKİ sosyal konutları, modern yaşam standartlarına uygun şekilde tasarlanıyor. İşte metrekare ve ödeme planlarına göre fiyatlar:

55 m² 1+1 Konutlar:

Satış fiyatı: 1 milyon 950 bin TL

Peşinat: %10 (195 bin TL)

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 7 bin 313 TL

65 m² 2+1 Konutlar:

Satış fiyatı: 2 milyon 450 bin TL

Peşinat: %10 (245 bin TL)

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 9 bin 188 TL

80 m² 2+1 Konutlar:

Satış fiyatı: 2 milyon 950 bin TL

Peşinat: %10 (295 bin TL)

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 11 bin 63 TL

Bu fiyatlandırma ve ödeme planlarıyla İstanbul'da sosyal konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara uygun seçenekler sunuluyor.