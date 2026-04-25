TOKİ İSTANBUL KURA SONUCU SORGULAMA (E-Devlet) TOKİ İstanbul kura sonuçlarına nereden bakılır, e-Devlet'te görünür mü?

“Yüzyılın Sosyal Konut Projesi” kapsamında İstanbul’da başlatılan TOKİ kura çekilişleri, 25-27 Nisan tarihleri arasında yoğun bir katılımla devam ediyor. Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası’nda ilçe ilçe planlanan çekilişler noter huzurunda gerçekleştiriliyor ve sonuçlar anlık olarak dijital sisteme aktarılıyor. Saat 14.00 itibarıyla başlayan kura süreci, her etap tamamlandıkça hak sahipliği listelerinin erişime açılmasıyla ilerliyor. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak, e-Devlet'te görünür mü?

TOKİ İSTANBUL KURA SONUCU SORGULAMA (E-DEVLET)

TOKİ İstanbul kura sonucu sorgulama (E-Devlet) işlemleri, dijital kamu hizmetleri sayesinde artık oldukça kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Kura çekilişleri tamamlandıkça hak sahipliği listeleri sisteme yüklenmekte ve vatandaşlar kendi sonuçlarına online olarak ulaşabilmektedir.

Sorgulama süreci tamamen kimlik doğrulama üzerinden ilerlemektedir. e-Devlet sistemine giriş yapan kullanıcılar, TOKİ hizmet ekranı üzerinden ilgili proje ve il seçimini yaparak isim listelerine ulaşabilmektedir. Bu sistem, hem şeffaflık hem de erişilebilirlik açısından sürecin en önemli dijital ayağını oluşturmaktadır.

Ayrıca TOKİ’nin resmi internet adresi olan talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/istanbul.html üzerinden de İstanbul iline ait projeler seçilerek kura sonuçlarına erişim sağlanabilmektedir. Bu platformda ilçe bazlı tüm listeler düzenli olarak güncellenmektedir.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUCU E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, sürecin en kritik aşamalarından biridir. İstanbul genelinde yürütülen çekilişler 25-27 Nisan tarihleri arasında planlı şekilde devam ederken, sonuçlar tek bir gün yerine etap etap açıklanmaktadır.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUCU E-DEVLET'TE GÖRÜNÜR MÜ?

Kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilmektedir. Bu sürecin işleyişi belirli aşamalara bağlıdır. Öncelikle noter huzurunda yapılan kura çekimi tamamlanır, ardından hak sahipliği listeleri TOKİ tarafından dijital sisteme yüklenir. Daha sonra e-Devlet entegrasyonu üzerinden bu veriler güncellenerek vatandaşların erişimine açılır.

Sistemin aktif hale gelmesiyle birlikte kullanıcılar kimlik doğrulaması yaparak kendi durumlarını öğrenebilir. Bunun yanı sıra TOKİ’nin resmi web sitesi de alternatif bir sorgulama kanalı olarak kullanılmaktadır. Böylece vatandaşlar hem e-Devlet hem de TOKİ’nin resmi platformu üzerinden sonuçlara ulaşabilmektedir.