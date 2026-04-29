TOKİ İstanbul arsaları ne zaman verilecek? TOKİ İstanbul İlk evim arsa yerleri belli oldu mu?

Toki tarafından yürütülen “İlk Evim Arsa” projesi kapsamında İstanbul’da müstakil ve müşterek arsa kurası süreci tamamlanmış durumda. Kurada hak sahibi olan vatandaşların en çok merak ettiği konu ise arsa teslim sürecinin ne zaman başlayacağı. Peki, Toki İstanbul arsaları ne zaman verilecek? TOKİ İstanbul İlk evim arsa yerleri belli oldu mu? Detaylar...

TOKİ İSTANBUL ARSALARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen sosyal konut hamlesi çerçevesinde İstanbul için planlanan arsa üretim ve teslim sürecine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Resmi açıklamalara göre, arsa tahsis süreci ve peşinata esas ön katılım işlemleri henüz tamamlanma aşamasında bulunuyor.

TOKİ’nin resmi bilgilendirmesinde, süreçlerin e-Devlet sistemi üzerinden takip edilebileceği vurgulanırken, özellikle mülkiyet ve imar planlama çalışmalarının sürdüğü ifade ediliyor. Bu nedenle kesin teslim tarihi için net bir gün açıklanmış değil.

İstanbul özelinde arsa teslimlerinin, altyapı ve imar planlamalarının tamamlanmasının ardından kademeli şekilde yapılması bekleniyor.

İSTANBUL ARSA TESLİM SÜRECİNDE SON DURUM

TOKİ’nin açıklamalarına göre İstanbul’daki arsa üretim alanları üzerinde teknik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda:

Mülkiyet düzenlemeleri

İmar planlama süreçleri

Altyapı hazırlıkları

gibi temel aşamaların tamamlanması bekleniyor. Bu süreçlerin bitmesiyle birlikte hak sahiplerine arsa tahsislerinin yapılması planlanıyor.

TOKİ İSTANBUL İLK EVİM ARSA YERLERİ BELLİ OLDU MU?

İstanbul’da gerçekleştirilen “İlk Evim Arsa” kurasında müstakil ve müşterek arsa hak sahipleri belirlenmiş olsa da, arsa yerlerinin detaylı dağılımı konusunda süreç devam ediyor.

TOKİ tarafından yapılan açıklamalarda İstanbul’daki arsa üretim bölgelerinin Silivri ve Büyükçekmece ilçeleri olarak planlandığı belirtilmiş durumda. Ancak bu alanların nihai parsel dağılımı ve kesin yerleşim bilgileri için çalışmalar sürüyor.

Bu nedenle vatandaşlar açısından “arsa yerleri belli oldu mu?” sorusunun yanıtı şu an için kısmen netleşmiş durumda: İlçe bazında planlama biliniyor ancak parsel bazında kesinleşme süreci devam ediyor.

İSTANBUL TOKİ ARSA BÖLGELERİ HANGİ İLÇELERİ KAPSIYOR?

TOKİ’nin resmi bilgilendirmesine göre İstanbul’da arsa üretimi için planlanan bölgeler:

Silivri

Büyükçekmece

Bu bölgelerde yürütülen çalışmaların ardından hak sahiplerine tahsis edilecek parsellerin netleşmesi bekleniyor.

SÜRECİN E-DEVLET ÜZERİNDEN TAKİBİ

TOKİ, hak sahiplerinin süreçleri düzenli olarak kontrol edebilmesi için e-Devlet sistemine dikkat çekiyor. Arsa tahsis, ödeme ve bilgilendirme süreçleri dijital olarak takip edilebiliyor.

Bu kapsamda vatandaşların düzenli olarak sistem üzerinden güncellemeleri kontrol etmeleri öneriliyor.