TOKİ Deprem Konutları Fiyatları! Taksit ve peşin ödeme planı nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda deprem konutlarının ödeme koşullarına ilişkin ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da konutların satış ve ödeme sürecine dair teknik bilgileri açıkladı.

TOKİ DEPREM KONUTLARI FİYATLARI

Depremden etkilenen 11 ilde inşa edilen 3+1 afet konutlarının taksitli satış fiyatı 1 milyon 890 bin lira olarak belirlendi. Aylık sabit taksit tutarı 8 bin 750 lira olacak ve bu tutar 18 yıl boyunca değişmeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 455 bin konutun altyapı dahil maliyetinin yüzde 65'inin devlet tarafından karşılanacağını açıkladı. Peşin ödeme yapmak isteyen hak sahipleri için Meclis'te düzenleme yapılacağı belirtilirken, peşin satış tutarının 484 bin lira olacağı bildirildi.

Köy evleri için ise taksitli satış fiyatı 1 milyon 750 bin lira olarak açıklandı. Aylık sabit taksit tutarı 8 bin 100 lira olacak ve ödemeler 18 yıl sürecek. Köy evlerinde peşin ödeme yapmak isteyen hak sahiplerine yüzde 74 indirim uygulanacak ve peşin satış bedeli 448 bin lira olacak. Peşin ödeme sırasında kredi kullanmak isteyen vatandaşlara kamu bankaları aracılığıyla finansman imkanı sunulacak.

TOKİ DEPREM KONUTLARI ÖDEME PLANI

Afet konutlarında ödeme takvimi anahtar tesliminden iki yıl sonra başlayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının açıklamasına göre, tüm konutlarda iki yıl ödemesiz dönem uygulanacak ve ardından 18 yıl boyunca faizsiz taksitlendirme yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların evlerine zorlanmadan ve uygun şartlarla kavuşacağını belirterek, taksitlerin sabit kalacağını duyurdu.

Konut satın alırken kredi kullanmak isteyen depremzede vatandaşlar kamu bankalarına başvurabilecek. Hem şehir merkezlerindeki 3+1 konutlarda hem de köy evlerinde sabit fiyat ve faizsiz ödeme imkanı sunulacak. Bakan Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, afet konutlarında ödemelerin iki yıl sonra başlayacağını ve 18 yıl boyunca sabit fiyatla devam edeceğini bildirdi.