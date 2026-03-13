TOKİ başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler (İSİM LİSTESİ) TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?

Türkiye genelinde büyük ilgi gören sosyal konut projeleri kapsamında İstanbul için yürütülen süreçte yeni gelişmeler yaşanıyor. Dar ve orta gelirli vatandaşları uygun koşullarla ev sahibi yapmayı amaçlayan proje kapsamında İstanbul'da yapılacak kura çekimi için geri sayım başladı. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? TOKİ başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler tam isim listesi haberimizde!

TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER VE REDDEDİLENLER (İSİM LİSTESİ)

İstanbul'da yapılacak sosyal konut projesi için başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar belirlenirken, uygun kriterleri taşımayan bazı başvurular ise reddedildi.

Projeye başvuran vatandaşlar;

Şehit aileleri ve gaziler

Emekliler

Engelli vatandaşlar

Gençler

Üç ve daha fazla çocuk sahibi aileler

Diğer başvuru kategorileri

başlıkları altında ayrı ayrı değerlendirildi. Yapılan inceleme sonucunda kriterlere uygun bulunan adaylar kura çekimine katılma hakkı elde etti.

TOKİ tarafından yayımlanan listede başvurusu kabul edilen ve reddedilen adayların isimleri yer alıyor. Bu liste üzerinden vatandaşlar kendi başvuru durumlarını kontrol edebiliyor.

TOKİ BAŞVURUSU REDDEDİLENLER İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İstanbul'da yapılacak TOKİ konut kurası için tarih konusunda önemli bir açıklama geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'daki kura çekimlerinin Ramazan Bayramı'nın ardından gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Kurum yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde yürütülen sosyal konut projesinin büyük bir ilgi gördüğünü ve kura çekimlerinin birçok ilde tamamlandığını belirtti. İstanbul'daki kura çekiminin ise bayram sonrasında yapılacağını ifade etti.

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"500 bin sosyal konut projemizi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdik. Kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında gerçekleştiriyoruz. Her çekilen kura, bir aile için büyük bir umut oluyor. Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla İstanbul'da kuraları çekerek 100 bin sosyal konutun hak sahiplerini belirleyeceğiz."

Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından hak sahipleri resmi olarak ilan edilecek ve konut belirleme süreci başlayacak.

İSTANBUL TOKİ PROJESİNDE KONUT FİYATLARI VE TAKSİT SEÇENEKLERİ

İstanbul'da hayata geçirilecek sosyal konut projesinde satış fiyatları ve ödeme planı da belli oldu. Proje kapsamında farklı büyüklüklerde konut seçenekleri sunulacak.

Belirlenen fiyat ve ödeme detayları şu şekilde:

1+1 Konutlar

Konut büyüklüğü: yaklaşık 55 metrekare

Satış fiyatı: 1 milyon 950 bin TL

Peşinat: yüzde 10 (195 bin TL)

Vade: 240 ay

Aylık taksit: yaklaşık 7 bin 313 TL

2+1 Konutlar (65 Metrekare)

Satış fiyatı: 2 milyon 450 bin TL

Peşinat: yüzde 10 (245 bin TL)

Vade: 240 ay

Aylık taksit: yaklaşık 9 bin 188 TL

2+1 Konutlar (80 Metrekare)

Satış fiyatı: 2 milyon 950 bin TL

Peşinat: yüzde 10 (295 bin TL)

Vade: 240 ay

Aylık taksit: yaklaşık 11 bin 63 TL

Bu ödeme modeli sayesinde dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların uzun vadeli ve daha ulaşılabilir koşullarla konut sahibi olması hedefleniyor.

TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

TOKİ konutları için belirlenen ödeme planında uzun vadeli finansman modeli uygulanacak. Proje kapsamında konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar taksit seçeneği ile satışa sunulacak.

Kura çekimi sonrasında konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar için süreç şu şekilde ilerleyecek:

Öncelikle kura ile konut belirleme işlemi yapılacak.

Hak sahiplerine sözleşme tarihleri ve banka şubeleri duyurulacak.

Belirlenen bankalarda Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalanacak.

Sözleşme sırasında peşinat ödemesi ilgili banka şubesine yatırılacak.

Sözleşme işlemleri tamamlandıktan sonra konutlar resmi olarak hak sahiplerine tahsis edilmiş olacak.

TOKİ PROJESİ İSTANBUL KONUT PİYASASINI NASIL ETKİLEYECEK?

Uzmanlara göre İstanbul'da gerçekleştirilecek 100 bin konutluk sosyal konut projesi, özellikle kiralık konut piyasasında dengeleyici bir rol oynayabilir.

Hükümetin ayrıca İstanbul'a özel kiralık sosyal konut modeli üzerinde de çalıştığı belirtiliyor. Bu modelin hayata geçirilmesi halinde kira fiyatlarında dengelenme sağlanması ve konut piyasasında arzın artırılması hedefleniyor.

İstanbul gibi konut talebinin yüksek olduğu bir şehirde bu tür projelerin hem konut fiyatları hem de kira piyasası üzerinde önemli etkiler oluşturması bekleniyor.