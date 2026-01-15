TOKİ ARTVİN KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Artvin kura sonuçları nasıl öğrenilir? Artvin TOKİ çekilişi asil ve yedek isim listesi!

TOKİ Artvin projesi için heyecanla beklenen kura çekimi, bugün saat 13.00 itibarıyla tamamlandı. Kurada yer alan vatandaşlar için asil ve yedek listeler belirlenirken, kura sonuçları kamuoyuna açıklandı. Peki, TOKİ Artvin kura sonuçları nasıl öğrenilir? Artvin TOKİ çekilişi asil ve yedek isim listesi haberimizde!

TOKİ ARTVİN KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

TOKİ Artvin kura sonuçları, başvuru yapan herkes için büyük önem taşıyor çünkü bu liste, hangi vatandaşların ev sahibi olacağını kesin olarak gösteriyor.

Kura çekiminin sona ermesinin ardından, sonuçlar resmi ve güvenilir kaynaklar üzerinden erişime açıldı. Bu süreçte vatandaşlar, e-Devlet sistemi ve TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçlarını hızlı ve güvenli bir şekilde sorgulayabilecekler.

TOKİ ARTVİN KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ) TIKLA!









TOKİ ARTVİN KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Artvin kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar için birkaç güvenli yöntem bulunuyor:

E-Devlet Üzerinden Sorgulama:

e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ile giriş yaptıktan sonra, TOKİ Artvin kura sonuçları bölümünden asil veya yedek listelere ulaşabilirsiniz.

TOKİ Resmi İnternet Sitesi:

TOKİ'nin resmi internet sitesinden kura sonuçlarını sorgulamak mümkündür. Site üzerinden T.C. kimlik numaranızı girerek, sonuçlara anında erişim sağlayabilirsiniz.

evsahibiturkiye.gov.tr Adresi:

Kuraya katılan tüm vatandaşlar, kura sonuçlarına bu resmi adres üzerinden güvenli bir şekilde ulaşabilirler. Bu yöntem, sonuçların resmi olarak yayınlandığı en güvenilir platformlardan biridir.

Bu yöntemler sayesinde vatandaşlar, kura çekiminden hemen sonra asil ve yedek listeleri görüntüleyebilir, hak sahipliği durumlarını hızlıca öğrenebilirler.

ARTİN TOKİ ÇEKİLİŞİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ!

TOKİ Artvin çekilişi sonucunda, asil ve yedek listeler belirlendi. Asil listede yer alan vatandaşlar, proje kapsamında ev sahibi olma hakkını kazanırken, yedek listede yer alan kişiler ise herhangi bir iptal veya eksiklik durumunda asil listeden hak kazanacak vatandaşların yerine geçme şansı elde eder.

Asil Liste: Ev sahibi olmaya hak kazanan başvuru sahiplerinin tam listesi.

Yedek Liste: Sıra bekleyen ve asil listede eksilme olması durumunda hak kazanacak kişiler.

Kura sonuçları ve isim listelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu liste, vatandaşların haklarını takip etmeleri ve gerekli işlemleri başlatmaları için önemlidir.