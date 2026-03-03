TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Ankara kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Ankara kura sonuçları kazananlar isim listesi!

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde yapılacak 500 bin sosyal konut için hak sahiplerini belirleyecek Ankara TOKİ kura çekimi tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kura ile Ankara merkez ve çevre ilçelerdeki hak sahipleri belirlendi. Peki, TOKİ Ankara kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Ankara kura sonuçları kazananlar isim listesi! Detaylar...

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Türkiye genelinde "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut için hak sahipleri belirleniyor. Bugün Ankara'da TOKİ kura çekilişi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 13:30'da başlayan kura töreninde Ankara merkezde yer alan Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan ilçeleri ve diğer çevre ilçelerdeki hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte asil ve yedek hak sahiplerinin listeleri yayımlanacak. Vatandaşlar, kendi hak sahiplik durumlarını öğrenmek için aşağıdaki platformlardan sorgulama yapabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi

e-Devlet Kapısı

Başvurularını yapan kişiler, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilecekler. Böylece Ankara'daki sosyal konut sahipleri kısa sürede belirlenecek.

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ankara'da TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar için süreç oldukça basit:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi üzerinden kura sonuçları sayfasına giriş yapılabilir.

e-Devlet Kapısına T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak sonuçlar sorgulanabilir.

Kura tamamlandıktan sonra yayımlanan asil ve yedek hak sahipleri listesi ile hak sahipliği kesinleşir.

Bu yöntemler sayesinde başvuru sahipleri, Ankara'daki sosyal konut hak durumlarını hızlı ve güvenilir şekilde görebilecek.

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Kura tamamlandığında yayımlanacak olan isim listesi, başvuru yapan vatandaşların hak sahibi olup olmadığını görebilmeleri için kritik öneme sahip. Listede hem asil hak sahipleri hem de yedek hak sahipleri yer alacak.

Kura sonuçları ilan edildiğinde, herkes T.C. kimlik numarası ile kolayca isimlerini sorgulayabilecek ve hangi konuta hak kazandıklarını öğrenebilecek. Bu adım, Ankara'da sosyal konut sürecinin şeffaf ve güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlıyor.

ANKARA'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ, Ankara genelinde toplam 31 bin 73 konut inşa edecek. Proje kapsamında merkez ve çevre ilçelerde konut sayıları şöyle:

Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan): 21.780 konut

Sincan Temelli: 4.000 konut

Akyurt: 150 konut

Ayaş: 150 konut

Bala: 110 konut

Beypazarı: 750 konut

Çamlıdere: 200 konut

Çubuk: 500 konut

Elmadağ: 500 konut

Evren: 41 konut

Güdül: 142 konut

Haymana: 150 konut

Kahramankazan: 300 konut

Kalecik: 150 konut

Kızılcahamam: 150 konut

Nallıhan: 200 konut

Nallıhan Çayırhan: 100 konut

Polatlı: 1.500 konut

Şereflikoçhisar: 200 konut

Bu dağılım, Ankara'daki sosyal konut ihtiyacının merkezi ve çevre ilçelerde dengeli şekilde karşılanmasını hedefliyor.

ANKARA TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

Ankara'daki sosyal konutlar için fiyatlandırma, İstanbul dışındaki illerdeki TOKİ konut fiyatları baz alınarak belirlendi:

55 m² 1+1 konut: 1.800.000 TL

%10 peşinat: 180.000 TL

240 ay vade imkanı

Aylık taksit: 6.750 TL

65 m² 2+1 konut: 2.200.000 TL

%10 peşinat: 220.000 TL

240 ay vade

Aylık taksit: 8.250 TL

80 m² 2+1 konut: 2.650.000 TL

%10 peşinat: 265.000 TL

240 ay vade

Aylık taksit: 9.938 TL

Bu fiyatlandırma ile vatandaşlar, düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleri ile sosyal konut sahibi olabilecek.