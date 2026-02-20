TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Adana kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi!

Türkiye genelinde büyük merakla beklenen TOKİ Adana kura çekimleri tamamlandı. Adana'da yapılacak sosyal konut projeleri kapsamında hak sahipleri bugün açıklanırken, asil ve yedek listelere ulaşmak isteyen vatandaşlar için süreç detayları netleşti. Peki, TOKİ Adana kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

TOKİ Adana kura çekilişi, bugün saat 11:00'de Adana Müze Kompleksi Müze Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura çekimi tamamlandıktan sonra, asil ve yedek hak sahiplerinin tam isim listesi iki ana kanal üzerinden erişime açıldı.

Kura sonuçlarında isim listesine ulaşmak için adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebiliyorlar. Bu yöntem, hak sahiplerinin listede yer alıp almadığını hızlı ve güvenilir bir şekilde görmesini sağlıyor.

TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ) İÇİN TIKLA!





TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Adana kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar için süreç oldukça basit ve iki farklı platform üzerinden yürütülüyor:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: Siteye giriş yaptıktan sonra, Adana illeri için açılan "Kura Sonuçları" bölümünden tam isim listesine erişim sağlanabiliyor.

e-Devlet Kapısı: T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yaparak, hak sahipliği bilgisi anında görüntülenebiliyor.

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, asil ve yedek listede yer alan vatandaşlar, hak sahipliği durumlarını doğrulayarak ödeme ve sözleşme süreçlerine hızlıca başlayabilecekler.

TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Kura çekilişi tamamlandıktan sonra, Adana'daki TOKİ projelerinde asil ve yedek hak sahiplerinin tam listesi ilan edildi. Tüm isimler, TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilir.

Adaylar, T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yaparak kendi durumlarını öğrenebilir ve gerekli işlemleri başlatabilir. Bu liste, hem şeffaflığı sağlamak hem de hak sahiplerinin hızlı bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla yayınlanmaktadır.

ADANA'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Adana'daki TOKİ projelerinin detayları açıklandı. Toplam konut dağılımı ve ilçelere göre sayı şu şekilde:

Adana Merkez: 9.700 konut

Aladağ: 200 konut

Ceyhan: 600 konut

Feke: 200 konut

İmamoğlu: 200 konut

Karaisalı: 300 konut

Karataş: 300 konut

Kozan: 150 konut

Pozantı: 200 konut

Saimbeyli: 150 konut

Tufanbeyli: 200 konut

Yumurtalık: 200 konut

Bu dağılım, Adana'nın her ilçesinde uygun konut imkanını sağlayarak, şehir genelinde konut ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlıyor.

ADANA TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, ödeme planları ve satış bedelleri de netleşti. Buna göre:

İstanbul'da taksitler 7.313 TL'den, diğer illerde ise 6.750 TL'den başlıyor.

Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin TL'den başlıyor.

Konutlar devlet güvencesiyle, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.

Bu uygun ödeme planı ve uzun vadeli finansman imkanı, vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olabilmesini mümkün kılıyor.