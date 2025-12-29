TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT İL İL KURA ÇEKİLİŞİ TAKVİMİ: TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ kura çekilişi hangi illerde ne zaman yapılacak?

Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar, TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde ev sahibi olabilmek için heyecanla kura çekilişi takvimini takip ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarına göre, sosyal konut projesine 8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldı ve bu başvuruların 5 milyon 242 bin 766'sı geçerlilik kazandı. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ kura çekilişi hangi illerde ne zaman yapılacak? Detaylar...

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT İL İL KURA ÇEKİLİŞİ TAKVİMİ

TOKİ, başvuru süreci tamamlanan vatandaşlar için kura çekilişlerini 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında illere göre aşamalı olarak gerçekleştirecek. Kura çekilişleri noter huzurunda ve canlı yayınla yapılacak. Hak sahipleri belirlendikten sonra sonuçlar aşamalı olarak ilan edilecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi, proje kapsamındaki başvuruların tamamlanmasının ardından vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Bakan Murat Kurum'un açıklamasına göre, ilk kura 29 Aralık 2025 tarihinde Adıyaman'da yapılacak. Tüm illerdeki kura çekilişleri ise 27 Şubat 2026 tarihine kadar tamamlanacak.

Kura çekilişi sonrası hak sahiplerinin listesi ilan edilecek ve vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile e-Devlet veya TOKİ resmi internet sitesi üzerinden hak sahipliğini sorgulayabilecek. Bu süreç, binlerce ailenin ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürecek.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ HANGİ İLLERDE NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri illere göre aşamalı olarak yapılacak. Başvuruların yoğunluğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de dikkat çekerken, diğer illerde de çekilişler belirlenen takvime göre gerçekleştirilecek.

Kura çekilişleri sırasında, her ilin sosyal konut projesi ve kontenjanı dikkate alınarak asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek. Sonuçlar, proje takvimine uygun şekilde aşamalı olarak açıklanacak.

TOKİ İLK KURA HANGİ İLDE ÇEKİLECEK?

Bakan Murat Kurum'un duyurusuna göre, TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin ilk kura çekimi 29 Aralık 2025 tarihinde Adıyaman ilinde gerçekleştirilecek. Bu kura ile birlikte hak sahipleri belirlenecek ve projenin başlangıcı resmi olarak ilan edilmiş olacak.

Adıyaman'daki kura çekimi, noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak ve binlerce vatandaşın yakından takip edeceği bir süreç olacak. Ardından, diğer illerdeki kura çekimleri, proje takvimine uygun şekilde devam edecek.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekilişi sonrası hak sahipleri, iki ana kanal üzerinden sonuçlarını öğrenebilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr

Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak asil ve yedek hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek. Kura sonuçları, çekilişi yapılan her il ve proje için aşamalı olarak ilan edilecek, böylece herkes kendi hakkındaki bilgilere kolayca ulaşabilecek.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde taksit ödemeleri, sözleşme tarihinden sonraki ay itibarıyla başlamaktadır. Resmi takvime göre, konutların teslimat süreci Mart 2027 itibarıyla başlayacak.

Projede, 2+1 ve 1+1 tipinde konutlar yer alacak. Konutlar yatay mimariye uygun ve geleneksel dokuyu koruyacak şekilde tasarlandı. Ayrıca, şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve çok çocuklu aileler için özel kontenjanlar oluşturuldu:

Şehit aileleri ve gaziler ile engellilere %5 kontenjan

3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere %10 kontenjan

Emekliler ve 18-30 yaş arası gençlere %20 kontenjan

Proje başvuruları için vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş olması ve başvuru tarihinde tapuda kendi veya ailesine ait konut bulunmaması şartı aranıyor.