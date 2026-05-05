TOGG MAYIS KAMPANYASI 2026: Togg faizsiz kredi kampanya şartları neler, nasıl başvurulur? (TOOG BAYRAM KAMPANYASI)

Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg, 2026 Mayıs dönemine damga vuran yeni kampanyasıyla elektrikli araç pazarında dikkatleri yeniden üzerine çekiyor. Bayram dönemiyle birlikte duyurulan bu özel fırsat paketi, hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal filolar için önemli finansman avantajları ve ek hizmetlerle destekleniyor. Peki, TOGG faizsiz kredi kampanya şartları neler, nasıl başvurulur? Detaylar...

TOGG BAYRAM KAMPANYASI NEDİR?

Togg Bayram Kampanyası, Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg tarafından Mayıs 2026 dönemine özel olarak hayata geçirilen kapsamlı bir satış ve finansman destek paketidir. Kampanya, özellikle T10X ve T10F modellerine yönelik yoğun talebi karşılamak ve kullanıcıların sıfır kilometre elektrikli araca daha erişilebilir koşullarla sahip olmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Bu özel kampanya kapsamında öne çıkan en dikkat çekici unsur, 1 milyon TL’ye varan sıfır faizli kredi desteğidir. Bununla birlikte Togg, yalnızca finansman avantajı sunmakla kalmayıp, kullanıcı deneyimini güçlendirmek adına 6 aylık ücretsiz şarj hediyesi de sağlamaktadır. Araç teslimatlarının Haziran ayında yapılması planlanırken, kampanya Mayıs ayı boyunca geçerliliğini korumaktadır.

Togg’un bu hamlesi, elektrikli araç pazarında rekabeti artırırken aynı zamanda yüksek faiz ortamında otomobil sahibi olmayı zorlaştıran ekonomik koşullara karşı önemli bir alternatif çözüm sunmaktadır.

TOGG MAYIS KAMPANYASI 2026

TOGG Mayıs Kampanyası 2026, markanın kullanıcı odaklı stratejisinin bir parçası olarak geliştirilmiş özel bir dönemsel fırsat paketidir. Kampanya kapsamında T10X ve T10F modellerinde hem bireysel hem de kurumsal müşterilere yönelik finansal kolaylıklar sağlanmaktadır.

Mayıs 2026 kampanyasının öne çıkan detayları şu şekildedir:

1 milyon TL’ye kadar sıfır faizli kredi imkânı

12 aya varan kısa vadeli finansman seçenekleri

Seçili modellerde esnek ödeme planları

Araç teslimatlarının Haziran 2026’da gerçekleştirilmesi

6 ay boyunca ücretsiz şarj kullanım hakkı

Bu kampanya, özellikle elektrikli araçlara geçiş yapmak isteyen kullanıcılar için hem ekonomik hem de teknolojik açıdan önemli avantajlar sunmaktadır.

TOGG FAİZSİZ KREDİ KAMPANYA ŞARTLARI NELER?

Togg’un faizsiz kredi kampanyası, model ve donanım seviyesine göre farklı finansman seçenekleri içermektedir. Kampanya, bireysel kullanıcılar ve filo alımı yapan kurumsal müşteriler için ayrı ayrı yapılandırılmıştır.

Bireysel kullanıcılar için:

T10F V2 ve T10F 4More modellerinde 1 milyon TL kredi

12 ay vade seçeneği

Aylık yaklaşık 83.300 TL ödeme planı

T10X V2 için 750 bin TL kredi ve 12 ay vade

T10X 4More için 1 milyon TL’ye kadar sıfır faizli finansman

Kurumsal müşteriler için:

750 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişen kredi limitleri

12 aya kadar vade imkânı

Sıfır faiz avantajı ile filo alım desteği

Bu şartlar, Togg’un elektrikli araç ekosistemini genişletme stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

TOGG MAYIS KAMPANYASINA NASIL BAŞVURULUR?

TOGG Mayıs kampanyasına başvuru süreci oldukça kullanıcı dostu bir yapı üzerine kurulmuştur. Başvurular, Togg’un dijital satış platformu Trumore üzerinden veya yetkili satış kanalları aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir.

Başvuru adımları genel olarak şu şekilde ilerler:

Togg’un resmi dijital platformuna giriş yapılır

Model ve donanım seçimi gerçekleştirilir (T10X veya T10F)

Finansman seçenekleri arasından sıfır faizli kredi paketi seçilir

Gerekli kişisel ve finansal bilgiler sisteme girilir

Onay sürecinin ardından sipariş oluşturulur

Başvurusu onaylanan kullanıcılar, kampanya kapsamındaki avantajlardan yararlanarak araçlarını Haziran ayında teslim almaya hak kazanır.

TOGG 2026 FİYAT LİSTESİ

2026 yılı Mayıs ayı itibarıyla Togg modellerinin fiyatları, donanım ve menzil seçeneklerine göre farklılık göstermektedir.

Togg T10X fiyat listesi:

T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.869.048 TL

T10X V1 RWD Uzun Menzil: 2.179.668 TL

T10X V2 RWD Uzun Menzil: 2.371.000 TL

T10X V2 4More Obsidiyen: 3.218.057 TL

Togg T10F fiyat listesi:

T10F V1 RWD Standart Menzil: 1.884.980 TL

T10F V1 RWD Uzun Menzil: 2.195.600 TL

T10F V2 RWD Uzun Menzil: 2.370.930 TL

T10F V2 4More: 3.217.857 TL

Bu fiyatlandırma, Togg’un farklı kullanıcı segmentlerine hitap eden geniş ürün yelpazesini ortaya koymaktadır.

ÜCRETSİZ ŞARJ HEDİYESİ HANGİ İSTASYONLARDA GEÇERLİ?

Togg Mayıs kampanyası kapsamında sunulan en dikkat çekici avantajlardan biri de 6 aylık ücretsiz şarj hediyesidir. Bu hizmet, Türkiye genelinde yaygınlaşan Togg’un şarj ağı Trugo istasyonlarında geçerlidir.

Ücretsiz şarj avantajı şu şekilde işlemektedir:

Mayıs ayında araç satın alan kullanıcılar kampanyaya dahil olur

Araç teslimatları sonrası 6 ay boyunca ücretsiz şarj hakkı tanımlanır

Şarj hizmeti yalnızca Trugo istasyonlarında geçerlidir

Türkiye genelindeki yaygın ağ üzerinden erişim sağlanabilir

Bu uygulama, elektrikli araç kullanım maliyetlerini önemli ölçüde azaltırken aynı zamanda sürdürülebilir mobilite hedeflerini de desteklemektedir.