TİCARET BAKALIĞI ARAÇ SATIŞI: Ticaret Bakanlığı araç ihalesine nasıl katılınır, hangi araç kaç TL'den satışta?
Ticaret Bakanlığı araç satışları kapsamında gümrüklerde tasfiye edilen çok sayıda araç e-ihale sistemi üzerinden satışa sunuluyor. Ekspertiz süreçleri tamamlanan otomobil, ticari araç ve özel amaçlı taşıtlar, belirlenen başlangıç fiyatlarıyla vatandaşların tekliflerine açılıyor. Peki, Ticaret Bakanlığı araç ihalesine nasıl katılınır, hangi araç kaç TL'den satışta? Detaylar haberimizde.
Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen elektronik ihale sistemi kapsamında gümrüklerde tasfiye edilen araçların satışı devam ediyor. Ekspertiz işlemleri tamamlanan araçlar, belirlenen başlangıç bedelleri üzerinden elektronik ihale yöntemiyle vatandaşların tekliflerine açılıyor. Peki, Ticaret Bakanlığı araç ihalesine nasıl katılınır, hangi araç kaç TL'den satışta? Detaylar...
TİCARET BAKALIĞI ARAÇ SATIŞI
Gümrüklerde çeşitli nedenlerle tasfiye kapsamına alınan araçlar, satış öncesinde detaylı bir inceleme sürecinden geçiriliyor. Bu süreçte araçların teknik durumu kontrol ediliyor, fotoğrafları hazırlanıyor ve ekspertiz raporları oluşturuluyor. Ardından araç bilgileri Ticaret Bakanlığı’nın e-ihale sistemi üzerinden yayımlanarak satış sürecine dahil ediliyor.
E-ihale platformunda yalnızca binek otomobiller değil, farklı kullanım alanlarına sahip çok sayıda araç türü de bulunuyor. Satış listelerinde ekonomik modellerden ticari araçlara, özel amaçlı taşıtlardan bakım gerektiren araçlara kadar geniş bir seçenek yer alıyor.
Satışa sunulan araç kategorileri arasında;
Binek otomobiller
Hafif ticari araçlar
Kamyon ve kamyonetler
Minibüsler
Römorklar
Jet ski
Özel amaçlı araçlar
bulunuyor.
Araçların satış fiyatları ise model yılı, kilometre bilgisi, teknik özellikleri, hasar durumu ve genel kondisyonuna göre değişiklik gösteriyor.
TİCARET BAKANLIĞI ARAÇ İHALESİNE NASIL KATILINIR?
Ticaret Bakanlığı araç ihalelerine katılım işlemleri elektronik ortam üzerinden gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, Ticaret Bakanlığı’nın e-ihale sistemi üzerinden ilan edilen araçları inceleyerek uygun gördükleri araçlar için teklif verebiliyor.
İhale sürecine katılmak isteyen kişilerin öncelikle elektronik ihale sistemine üyelik işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Üyelik oluşturulduktan sonra satışta bulunan araçların ilan bilgileri, ekspertiz raporları, fotoğrafları ve teknik detayları görüntülenebiliyor.
Araç ihalesine katılım süreci genel olarak şu aşamalardan oluşuyor:
E-ihale sistemine üyelik oluşturulması
Satışa sunulan araçların incelenmesi
Araçlara ait ekspertiz raporu ve fotoğrafların değerlendirilmesi
İlgili araç için teklif verilmesi
İhalenin kazanılması durumunda ödeme ve teslim işlemlerinin tamamlanması
İhaleyi kazanan kişiler, gerekli ödeme ve resmi işlemleri tamamladıktan sonra araçlarını ilgili Tasfiye İşletme Müdürlüğü’nden teslim alabiliyor.
Araçların satış öncesinde detaylı şekilde incelenmesi önem taşıyor. Çünkü e-ihale listelerinde kullanılabilir durumdaki araçların yanı sıra bakım ihtiyacı bulunan, hasarlı veya hurda niteliğinde değerlendirilen araçlar da yer alabiliyor.
TİCARET BAKANLIĞI ARAÇ İHALESİNDE HANGİ ARAÇ KAÇ TL'DEN SATIŞTA?
Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan e-ihale listelerinde farklı marka, model ve segmentlerde araçlar yer alıyor. Araçların başlangıç satış bedelleri, yapılan ekspertiz incelemeleri sonucunda belirleniyor.
İhale listelerinde yer alan bazı araçların başlangıç fiyatları şu şekilde sıralanıyor:
1993 model Isuzu NPR Kamyon: 63.750 TL
2011 model Suzuki Jet Ski: 64.500 TL
2002 model Geely Uliou: 67.500 TL
2007 model Citroen Berlingo: 74.363 TL
2004 model Renault Clio Symbol: 75.000 TL
1995 model Opel Omega Caravan: 82.500 TL
1992 model Renault L423: 84.150 TL
2008 model Volkswagen Caddy: 94.950 TL
2004 model Skoda Fabia: 97.500 TL
İhale listelerinde bu araçların yanı sıra farklı marka ve modellerde çok sayıda taşıt bulunuyor. Volkswagen Golf, BMW, Mercedes, Audi, Toyota, Seat, Ford Transit, Peugeot ve Mitsubishi gibi markalara ait araçlar da e-ihale sisteminde yer alabiliyor.
Araçların başlangıç bedelleri belirlenirken aracın üretim yılı, mevcut durumu, kullanım geçmişi, teknik özellikleri ve varsa hasar bilgileri dikkate alınıyor.
E-İHALE SİSTEMİNDE ARAÇ SATIŞ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen elektronik ihale sistemi, gümrüklerde tasfiye edilen araçların şeffaf ve elektronik ortamda satışa sunulmasını sağlıyor.
Tasfiye sürecine alınan araçlar öncelikle uzman ekipler tarafından inceleniyor. Araçların mevcut durumu belirlenerek fotoğrafları çekiliyor ve ekspertiz raporları hazırlanıyor.
Bu işlemlerin ardından araçlar elektronik ihale sisteminde ilan ediliyor. İlanlarda araçların;
Marka ve modeli
Üretim yılı
Teknik özellikleri
Ekspertiz bilgileri
Fotoğrafları
Başlangıç satış bedeli
yer alıyor.
Belirlenen ihale süresi içerisinde kullanıcılar tekliflerini elektronik ortamdan iletiyor. Süre sonunda en yüksek teklifi veren kişi, ihale şartlarını yerine getirmesi halinde aracı satın alma hakkı kazanıyor.
HASARLI VE HURDA ARAÇLAR DA SATIŞTA
Ticaret Bakanlığı’nın e-ihale sistemi üzerinden satışa çıkarılan araçlar arasında yalnızca kullanıma hazır otomobiller bulunmuyor. Tasfiye kapsamındaki araçlar arasında hasarlı, bakım gerektiren veya hurda niteliğinde değerlendirilen araçlar da yer alabiliyor.
Bu araçlara ilişkin bilgiler, ihale ilanlarında yer alan ekspertiz raporları ve fotoğraflar üzerinden kullanıcıların incelemesine sunuluyor.
Araç satın almak isteyen kişilerin teklif vermeden önce özellikle;
Ekspertiz raporlarını
Araç fotoğraflarını
Teknik bilgileri
Mevcut hasar durumunu
Araç kondisyonunu
ayrıntılı şekilde değerlendirmesi gerekiyor.
Çünkü ihale kapsamında satışa sunulan araçların teknik durumu ve kullanım geçmişi birbirinden farklı olabiliyor.
TİCARET BAKANLIĞI E-İHALE LİSTELERİNDE DİKKAT ÇEKEN ARAÇ MODELLERİ
Ticaret Bakanlığı’nın elektronik ihale ilanlarında farklı dönemlere ait birçok marka ve model araç bulunuyor.
Listelerde dikkat çeken modeller arasında;
2003 model Volkswagen Golf 1.9 TDI
1998 model Mercedes-Benz A160
2001 model BMW 320D
2000 model Audi A4 1.9 TDI
1999 model Toyota Corolla
2008 model Seat Ibiza
2013 model Toyota RAV4
2007 model Ford Transit
2008 model Ford Transit Connect
1999 model Peugeot 206
yer alıyor.
Araçların başlangıç fiyatları, yalnızca marka ve model bilgisine göre değil; aracın kilometresi, teknik durumu, bakım ihtiyacı ve geçmiş kullanım koşullarına göre farklılık gösterebiliyor.
GÜMRÜKTE TASFİYE EDİLEN ARAÇLAR NASIL SATIŞA HAZIRLANIYOR?
Gümrüklerde tasfiye kapsamına alınan araçlar doğrudan satışa çıkarılmıyor. Satış öncesinde belirli bir inceleme ve hazırlık sürecinden geçiriliyor.
Bu süreçte araçların mevcut durumu belirleniyor, teknik kontroller yapılıyor ve satış için gerekli bilgiler hazırlanıyor.
Ekspertiz işlemlerinin tamamlanmasının ardından araç bilgileri elektronik ihale sistemine aktarılıyor. Böylece vatandaşlar satışa çıkacak araçların özelliklerini ve mevcut durumunu inceleyerek teklif sürecine katılabiliyor.
ARAÇ İHALESİNE KATILMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Ticaret Bakanlığı araç satışlarında teklif vermeyi düşünen kişilerin ihale ilanlarında yer alan tüm bilgileri dikkatli şekilde incelemesi gerekiyor.
Özellikle araçların ekspertiz raporları, fotoğrafları ve teknik açıklamaları satın alma sürecinde önemli bilgiler sağlıyor.
İhale yöntemiyle satışa sunulan araçlarda mevcut durum esas alındığı için, araç hakkında yer alan bilgilerin detaylı şekilde değerlendirilmesi büyük önem taşıyor.
Elektronik ihale sistemi sayesinde farklı fiyat aralıklarında çok sayıda araç seçeneği vatandaşların erişimine sunulurken, satış süreci belirlenen ihale kuralları çerçevesinde gerçekleştiriliyor.