TİCARET BAKALIĞI ARAÇ SATIŞI: Ticaret Bakanlığı araç ihalesine nasıl katılınır, hangi araç kaç TL'den satışta?

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen elektronik ihale sistemi kapsamında gümrüklerde tasfiye edilen araçların satışı devam ediyor. Ekspertiz işlemleri tamamlanan araçlar, belirlenen başlangıç bedelleri üzerinden elektronik ihale yöntemiyle vatandaşların tekliflerine açılıyor. Peki, Ticaret Bakanlığı araç ihalesine nasıl katılınır, hangi araç kaç TL'den satışta? Detaylar...

TİCARET BAKALIĞI ARAÇ SATIŞI

Gümrüklerde çeşitli nedenlerle tasfiye kapsamına alınan araçlar, satış öncesinde detaylı bir inceleme sürecinden geçiriliyor. Bu süreçte araçların teknik durumu kontrol ediliyor, fotoğrafları hazırlanıyor ve ekspertiz raporları oluşturuluyor. Ardından araç bilgileri Ticaret Bakanlığı’nın e-ihale sistemi üzerinden yayımlanarak satış sürecine dahil ediliyor.

E-ihale platformunda yalnızca binek otomobiller değil, farklı kullanım alanlarına sahip çok sayıda araç türü de bulunuyor. Satış listelerinde ekonomik modellerden ticari araçlara, özel amaçlı taşıtlardan bakım gerektiren araçlara kadar geniş bir seçenek yer alıyor.

Satışa sunulan araç kategorileri arasında;

Binek otomobiller

Hafif ticari araçlar

Kamyon ve kamyonetler

Minibüsler

Römorklar

Jet ski

Özel amaçlı araçlar

bulunuyor.

Araçların satış fiyatları ise model yılı, kilometre bilgisi, teknik özellikleri, hasar durumu ve genel kondisyonuna göre değişiklik gösteriyor.

TİCARET BAKANLIĞI ARAÇ İHALESİNE NASIL KATILINIR?

Ticaret Bakanlığı araç ihalelerine katılım işlemleri elektronik ortam üzerinden gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, Ticaret Bakanlığı’nın e-ihale sistemi üzerinden ilan edilen araçları inceleyerek uygun gördükleri araçlar için teklif verebiliyor.

İhale sürecine katılmak isteyen kişilerin öncelikle elektronik ihale sistemine üyelik işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Üyelik oluşturulduktan sonra satışta bulunan araçların ilan bilgileri, ekspertiz raporları, fotoğrafları ve teknik detayları görüntülenebiliyor.

Araç ihalesine katılım süreci genel olarak şu aşamalardan oluşuyor:

E-ihale sistemine üyelik oluşturulması

Satışa sunulan araçların incelenmesi

Araçlara ait ekspertiz raporu ve fotoğrafların değerlendirilmesi

İlgili araç için teklif verilmesi

İhalenin kazanılması durumunda ödeme ve teslim işlemlerinin tamamlanması

İhaleyi kazanan kişiler, gerekli ödeme ve resmi işlemleri tamamladıktan sonra araçlarını ilgili Tasfiye İşletme Müdürlüğü’nden teslim alabiliyor.

Araçların satış öncesinde detaylı şekilde incelenmesi önem taşıyor. Çünkü e-ihale listelerinde kullanılabilir durumdaki araçların yanı sıra bakım ihtiyacı bulunan, hasarlı veya hurda niteliğinde değerlendirilen araçlar da yer alabiliyor.

TİCARET BAKANLIĞI ARAÇ İHALESİNDE HANGİ ARAÇ KAÇ TL'DEN SATIŞTA?

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan e-ihale listelerinde farklı marka, model ve segmentlerde araçlar yer alıyor. Araçların başlangıç satış bedelleri, yapılan ekspertiz incelemeleri sonucunda belirleniyor.

İhale listelerinde yer alan bazı araçların başlangıç fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

1993 model Isuzu NPR Kamyon: 63.750 TL

2011 model Suzuki Jet Ski: 64.500 TL

2002 model Geely Uliou: 67.500 TL

2007 model Citroen Berlingo: 74.363 TL

2004 model Renault Clio Symbol: 75.000 TL

1995 model Opel Omega Caravan: 82.500 TL

1992 model Renault L423: 84.150 TL

2008 model Volkswagen Caddy: 94.950 TL

2004 model Skoda Fabia: 97.500 TL

İhale listelerinde bu araçların yanı sıra farklı marka ve modellerde çok sayıda taşıt bulunuyor. Volkswagen Golf, BMW, Mercedes, Audi, Toyota, Seat, Ford Transit, Peugeot ve Mitsubishi gibi markalara ait araçlar da e-ihale sisteminde yer alabiliyor.

Araçların başlangıç bedelleri belirlenirken aracın üretim yılı, mevcut durumu, kullanım geçmişi, teknik özellikleri ve varsa hasar bilgileri dikkate alınıyor.

E-İHALE SİSTEMİNDE ARAÇ SATIŞ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen elektronik ihale sistemi, gümrüklerde tasfiye edilen araçların şeffaf ve elektronik ortamda satışa sunulmasını sağlıyor.

Tasfiye sürecine alınan araçlar öncelikle uzman ekipler tarafından inceleniyor. Araçların mevcut durumu belirlenerek fotoğrafları çekiliyor ve ekspertiz raporları hazırlanıyor.

Bu işlemlerin ardından araçlar elektronik ihale sisteminde ilan ediliyor. İlanlarda araçların;

Marka ve modeli

Üretim yılı

Teknik özellikleri

Ekspertiz bilgileri

Fotoğrafları

Başlangıç satış bedeli

yer alıyor.

Belirlenen ihale süresi içerisinde kullanıcılar tekliflerini elektronik ortamdan iletiyor. Süre sonunda en yüksek teklifi veren kişi, ihale şartlarını yerine getirmesi halinde aracı satın alma hakkı kazanıyor.

HASARLI VE HURDA ARAÇLAR DA SATIŞTA

Ticaret Bakanlığı’nın e-ihale sistemi üzerinden satışa çıkarılan araçlar arasında yalnızca kullanıma hazır otomobiller bulunmuyor. Tasfiye kapsamındaki araçlar arasında hasarlı, bakım gerektiren veya hurda niteliğinde değerlendirilen araçlar da yer alabiliyor.

Bu araçlara ilişkin bilgiler, ihale ilanlarında yer alan ekspertiz raporları ve fotoğraflar üzerinden kullanıcıların incelemesine sunuluyor.

Araç satın almak isteyen kişilerin teklif vermeden önce özellikle;

Ekspertiz raporlarını

Araç fotoğraflarını

Teknik bilgileri

Mevcut hasar durumunu

Araç kondisyonunu

ayrıntılı şekilde değerlendirmesi gerekiyor.

Çünkü ihale kapsamında satışa sunulan araçların teknik durumu ve kullanım geçmişi birbirinden farklı olabiliyor.

TİCARET BAKANLIĞI E-İHALE LİSTELERİNDE DİKKAT ÇEKEN ARAÇ MODELLERİ

Ticaret Bakanlığı’nın elektronik ihale ilanlarında farklı dönemlere ait birçok marka ve model araç bulunuyor.

Listelerde dikkat çeken modeller arasında;

2003 model Volkswagen Golf 1.9 TDI

1998 model Mercedes-Benz A160

2001 model BMW 320D

2000 model Audi A4 1.9 TDI

1999 model Toyota Corolla

2008 model Seat Ibiza

2013 model Toyota RAV4

2007 model Ford Transit

2008 model Ford Transit Connect

1999 model Peugeot 206

yer alıyor.

Araçların başlangıç fiyatları, yalnızca marka ve model bilgisine göre değil; aracın kilometresi, teknik durumu, bakım ihtiyacı ve geçmiş kullanım koşullarına göre farklılık gösterebiliyor.

GÜMRÜKTE TASFİYE EDİLEN ARAÇLAR NASIL SATIŞA HAZIRLANIYOR?

Gümrüklerde tasfiye kapsamına alınan araçlar doğrudan satışa çıkarılmıyor. Satış öncesinde belirli bir inceleme ve hazırlık sürecinden geçiriliyor.

Bu süreçte araçların mevcut durumu belirleniyor, teknik kontroller yapılıyor ve satış için gerekli bilgiler hazırlanıyor.

Ekspertiz işlemlerinin tamamlanmasının ardından araç bilgileri elektronik ihale sistemine aktarılıyor. Böylece vatandaşlar satışa çıkacak araçların özelliklerini ve mevcut durumunu inceleyerek teklif sürecine katılabiliyor.

ARAÇ İHALESİNE KATILMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ticaret Bakanlığı araç satışlarında teklif vermeyi düşünen kişilerin ihale ilanlarında yer alan tüm bilgileri dikkatli şekilde incelemesi gerekiyor.

Özellikle araçların ekspertiz raporları, fotoğrafları ve teknik açıklamaları satın alma sürecinde önemli bilgiler sağlıyor.

İhale yöntemiyle satışa sunulan araçlarda mevcut durum esas alındığı için, araç hakkında yer alan bilgilerin detaylı şekilde değerlendirilmesi büyük önem taşıyor.

Elektronik ihale sistemi sayesinde farklı fiyat aralıklarında çok sayıda araç seçeneği vatandaşların erişimine sunulurken, satış süreci belirlenen ihale kuralları çerçevesinde gerçekleştiriliyor.