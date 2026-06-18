Temmuz emekli zammı ne kadar olacak 2026? 4A, 4B, 4C Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı, yılın ikinci yarısında maaşlara yapılacak artış oranlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte, Temmuz dönemi maaş zammı hesaplamalarında büyük oranda netlik sağlandı. Yılın ilk 5 aylık dönemini kapsayan bu veriler, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ile aktif görevdeki memurların alacağı zam oranlarının güçlü bir referansını oluşturuyor. Peki, Temmuz'da emekli ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL'ye çıkacak? 4A, 4B, 4C Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde.

TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK 2026?

2026 yılının ilk yarısına ait tüketici fiyat endeksi verileri, emeklilerin Temmuz ayında alacağı refah payı hariç net zam oranını büyük ölçüde ortaya koydu. TÜİK'in paylaştığı son verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71 oranında artış gösterdi. Bu artışla birlikte yıllık bazda enflasyon yüzde 32,61 seviyesine ulaştı.

Yılın ilk 5 ayında biriken enflasyon kümülatif olarak hesaplandığında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz dönemi maaş artış oranı şimdiden yüzde 16,6 olarak garantilenmiş durumdadır. Ancak bu oran nihai tabloyu yansıtmamaktadır. Temmuz ayının ilk haftasında açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte 6 aylık kesinleşen oran ortaya çıkacak ve emeklilerin Temmuz zammı son halini alacaktır.

4A, 4B, 4C BAĞ-KUR VE SSK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Sosyal güvenlik sistemimizde 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamında yer alan emeklilerin maaş artışları, tabi oldukları mevzuat gereği farklı yöntemlerle hesaplanmaktadır. Yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alan 4A ve 4B emeklileri, Mayıs ayı verilerinin sisteme girilmesiyle birlikte yüzde 16,6 oranında bir artışı cebine koymuş durumdadır.

4C kapsamındaki memur emeklileri ise toplu sözleşme hükümlerine tabidir. Memur emeklilerinin zam oranları, toplu sözleşme ile belirlenen sabit artış ve bu artışı aşan enflasyon farkının eklenmesiyle hesaplanmaktadır. Mayıs ayı itibarıyla memur ve memur emeklilerine yansıyacak olan 5 aylık kümülatif zam oranı yüzde 12,4 olarak hesaplanmıştır. Tıpkı 4A ve 4B'lilerde olduğu gibi, 4C'li emeklilerin de kesin Temmuz zammı Haziran ayı enflasyonunun kamuoyuna duyurulmasıyla netleşecektir.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Kamu görevlilerinin maaş artışları, toplu sözleşme gereği yılın ikinci 6 ayı için belirlenen yüzde 7 oranındaki sabit zamma dayanmaktadır. Memurların bu sabit zamma ek olarak bir enflasyon farkı alabilmesi için, dönem enflasyonunun yüzde 11 barajını (eşiğini) aşması gerekmektedir.

Açıklanan son verilere göre memur ve memur emeklilerinin 5 aylık dönemde elde ettiği enflasyon farkı yüzde 5,04 olmuştur. Bu farkın yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ilave edilmesiyle birlikte, Mayıs ayı sonu itibarıyla memur maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 12,4 seviyesine ulaşmıştır. Haziran ayına ilişkin TÜFE rakamlarının sisteme dahil edilmesiyle, memurların alacağı nihai enflasyon farkı ve Temmuz ayı net maaş zammı kesinlik kazanacaktır.