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Tasfiye sürecine alınan fonlarda yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında, yatırılan paranın ne kadarının geri alınabileceği geliyor. SPK'nın açıkladığı yeni düzenlemeyle mutabakatı tamamlanan yatırımcılara nihai tasfiye tutarından mahsup edilmek üzere ara ödeme yapılacak. Peki, tasfiye yatırımcıların tüm alacağını karşılayacak mı? Yatırımcılar parasının ne kadarını alacak? Detaylar...

TASFİYE YATIRIMCILARIN TÜM ALACAĞINI KARŞILAYACAK MI?

Henüz bilinmiyor. Yatırımcıların tasfiye sonunda alacağı tutar, özellikle hisse fonlarındaki kaybın ne kadar olduğunun ortaya çıkmasıyla netleşecek.

Sermaye Piyasası Kurulu, 17 Eylül 2026 tarihli kararlar kapsamında 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 fonun tasfiye edilmesine karar vermişti. MKK kayıtlarına göre söz konusu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyordu.

Tasfiye sürecinde yatırımcıların alacağı nihai tutarın belirlenmesi için fonların mevcut durumu ve tasfiye sonucunda elde edilecek kaynaklar dikkate alınacak.

Soruşturma ve davalar kapsamında el konulan gayrimenkul, nakit, araç, yat ve arsa gibi varlıkların satışından elde edilen gelirlerin TMSF öncülüğündeki fonda toplanması ve kalan ödemelerin bu kaynaktan yapılması öngörülüyor.

Bu nedenle mevcut aşamada yatırımcıların yatırdığı tutarın tamamının geri ödeneceğine veya belirli bir oranda ödeme yapılacağına ilişkin kesinleşmiş bir rakam bulunmuyor.

ARA ÖDEME NİHAİ ALACAĞIN YERİNE GEÇMİYOR

SPK'nın 1 Ekim 2026 tarihli açıklamasına göre, Tera Portföy, Pusula Portföy, Atlas Portföy ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye süreci devam eden fonlarda mutabakat işlemleri tamamlanan katılma payı sahiplerine ara ödeme yapılacak. Bu ödeme, tasfiye sonucunda hak kazanılacak nihai tutardan mahsup edilecek.

Ara ödemenin hesaplanmasında MKK tarafından her bir yatırımcı için belirlenecek net yatırım tutarı esas alınacak. Her bir yatırımcı için her bir fonda yapılacak ara ödeme 1 milyon TL ile sınırlandırıldı. Net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılar için bu tutarın tamamı, 1 milyon TL ve üzerinde olan yatırımcılar için ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılacak.

SPK ayrıca ara ödeme karşılığında katılma paylarının iade edilmeyeceğini, bu payların nihai tasfiye ödemeleri sırasında iade edileceğini açıkladı. Düzenlemenin öncelikli olarak para piyasası fonlarından başlayarak uygulanacağı belirtildi.

Dolayısıyla ara ödeme, yatırımcının tasfiye sonunda hak edeceği toplam tutarın kesinleştiği anlamına gelmiyor. Nihai ödeme, tasfiye sürecinin sonucuna göre belirlenecek.

YATIRIMCILAR PARASININ NE KADARINI ALACAK?

Yatırımcıların parasının ne kadarını alacağı konusunda şu aşamada kesin bir oran açıklanmadı.

SPK'nın düzenlemesine göre ara ödemelerde MKK'nın her yatırımcı için belirleyeceği net yatırım tutarı esas alınacak. Ancak bu ödeme, tasfiye sonunda hak kazanılacak nihai tutardan mahsup edilecek.

Özellikle hisse fonlarındaki kaybın derinliği, tasfiye sonunda yatırımcıların elde edeceği toplam tutarın belirlenmesinde önem taşıyacak. Bu nedenle mevcut bilgiler üzerinden yatırımcıların yüzde kaç oranında ödeme alacağını söylemek mümkün değil.

Tasfiye kapsamında elde edilecek kaynakların durumunun netleşmesiyle birlikte yatırımcıların nihai alacakları da ortaya çıkacak.

Soruşturma ve davalar kapsamında el konulan gayrimenkul, nakit, araç, yat ve arsa gibi varlıkların satışından elde edilen gelirlerin TMSF öncülüğündeki fonda toplanması ve kalan ödemelerde kullanılması planlanıyor. Bu süreçte elde edilecek kaynakların miktarı da nihai ödemelerin belirlenmesinde dikkate alınacak.

SPK'nın açıklamalarında da tasfiye sürecinin devam ettiği ve yatırımcıların nihai haklarının tasfiye sonucunda belirleneceği görülüyor. Ayrıca tasfiye sürecinde belirlenen bazı süreler, fonların portföy yapıları ve piyasa koşulları dikkate alınarak değiştirildi.

Bu nedenle bugün itibarıyla yatırımcıların parasının tamamını mı, bir bölümünü mü alacağına ilişkin kesinleşmiş bir tutar veya oran bulunmuyor. Kesin tutar, tasfiye işlemlerinin tamamlanması ve elde edilen kaynakların ortaya çıkmasıyla netleşecek.