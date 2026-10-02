Tasfiye edilen fonlar ne zaman ödenecek? Fon tasfiyeleri nasıl ödenecek?

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Tasfiye edilen fonlarda yatırımcıların beklediği ara ödeme sürecine ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) aldığı karar doğrultusunda bazı fonlarda mutabakatı tamamlanan yatırımcılara nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılması kararlaştırılırken, ödeme takviminin uygulanmasına ilişkin çalışmalar da sürüyor.

TASFİYE EDİLEN FONLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

SPK'nın 1 Ekim 2026 tarihli duyurusuna göre Tera Portföy Yönetimi A.Ş., Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. ve Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu ve tasfiye süreci devam eden fonlarda, mutabakat işlemleri tamamlanan tüm katılma payı sahiplerine nihai tasfiye sonunda hak kazanılacak tutardan mahsup edilmek üzere ara ödeme yapılacak.

SPK, ara ödemelerin ivedilikle gerçekleştirilmesini kararlaştırdı. Ödemelerin hesaplanmasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından her bir hak sahibi için belirlenecek net yatırım tutarları esas alınacak. Her bir yatırımcıya, her bir fon için ayrı ayrı yapılacak ara ödeme 1 milyon TL'yi aşmayacak. Net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılara bu tutarın tamamı, 1 milyon TL ve üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılacak.

Ancak ödeme için açıklanmış kesin bir tarih bulunmuyor. Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2 Ekim 2026 tarihli ikinci toplantısında, SPK'nın 30 Eylül 2026 tarihli kararları doğrultusunda hesaplanacak net yatırım tutarının hesaplama yöntemine ilişkin çalışmalar ile ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirildi.

SPK'nın duyurusunda ayrıca ara ödeme karşılığında herhangi bir katılma payı iade işlemi yapılmayacağı, söz konusu katılma paylarının nihai tasfiye ödemeleri sırasında iade edileceği belirtildi.

SPK'nın 21 Eylül 2026 tarihli düzenlemesiyle tasfiye sürecindeki 3 aylık süre 6 aya çıkarılmıştı. Kurul, bu sürenin tasfiyenin mutlaka 6 ay süreceği anlamına gelmediğini ve koşullara bağlı olarak işlemlerin daha erken tamamlanabileceğini açıkladı.

Öte yandan SPK'nın 23 Eylül tarihli açıklamasına göre 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verilmiş ve bu fonlarda MKK kayıtlarına göre 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunduğu açıklanmıştı.

FON TASFİYELERİ NASIL ÖDENECEK?

Ara ödeme sisteminde temel hesaplama, MKK tarafından yatırımcı ve fon bazında belirlenecek net yatırım tutarı üzerinden yapılacak. SPK'nın kararına göre ödeme her yatırımcı için fon bazında ayrı ayrı uygulanacak.

Buna göre net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında bulunan yatırımcıların ilgili fondaki net yatırım tutarının tamamı ara ödeme kapsamında değerlendirilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon TL veya üzerinde olan yatırımcılara ise ilgili fon için en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılacak.

1 milyon TL'nin üzerinde kalan tutarlar ise ara ödeme kapsamında tamamen ödenmiş sayılmayacak. Ara ödeme, tasfiye sonunda hak kazanılacak nihai tutardan mahsup edilecek.

SPK'nın düzenlemesinde ara ödeme karşılığında yatırımcının katılma paylarının iade edilmeyeceği de açıkça belirtildi. Katılma paylarının iadesi nihai tasfiye ödemeleri sırasında gerçekleştirilecek.

Ara ödeme sisteminin uygulanmasında öncelik para piyasası fonlarına verilecek. SPK, ek tasfiye usulünün öncelikli olarak para piyasası fonlarından başlamak üzere uygulanmasına karar verdi.

A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. ve Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu tasfiye kapsamındaki fonlar için ise tasfiye işlemlerinin unvanında "para piyasası" ibaresi bulunan yatırım fonlarından başlatılacağı açıklandı. Bu fonlar yatırımcı sayısı en fazla olandan en aza doğru sıralanacak.

Tasfiye kapsamında olmayan ancak 17 Eylül 2026 tarihli kararlar kapsamında alım-satım işlemleri durdurulan bazı fonların ise tasfiye sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden işleme açılabileceği bildirildi. Bunun yanında, tasfiye kapsamındaki fonlarla sermaye piyasası işlemi gerçekleştirmiş olan bazı fonların, tasfiye sürecinin tamamlanması beklenmeden yeniden alım ve satıma açılabilmesine de karar verildi.

Ödemelerin uygulanmasına ilişkin süreçte Tera Portföy, Pusula Portföy, Atlas Portföy ve Hedef Portföy tarafından kurulan fonlar için mutabakatı tamamlanan katılma payı sahiplerine ara ödeme yapılması esas alındı.

Fonların tasfiye sürecinde kullanılan kaynaklara ilişkin olarak ise SPK'nın 1 Ekim 2026 tarihli duyurusunda, isteğe bağlı iade edilen tutarların ilgili fonun tasfiye malvarlığına dahil edileceği ve tasfiye kapsamında ilgili fonun katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye aktarılacağı belirtildi.

Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısında da ödeme takviminin uygulanmasına yönelik ikincil düzenlemeler ile net yatırım tutarının hesaplanmasına ilişkin çalışmalar değerlendirildi. Açıklamada, Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliğe ilişkin taslağın da ele alındığı ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatların iletildiği belirtildi.

İletişim Başkanlığı açıklamasında, "Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır." ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca ilgili kurumlarla birlikte gerekli çalışmaların sermaye piyasası kuralları çerçevesinde sürdürüleceği belirtildi.