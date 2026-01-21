Tarkan konserine hangi ünlüler gitti? Tarkan konserinde kaç bilet satıldı?

Tarkan, 6 yıl aradan sonra İstanbul'da sahneye çıktı. Konseri kimler izledi, salon ne kadar doldu ve biletler ne kadar sürede tükendi? Megastarın performansı kadar, konseri izlemeye gelen ünlü isimler ve yaşanan sürprizler de gündemin en çok merak edilen detayları arasında yer alıyor. Tarkan konseri ile ilgili merak edilen detaylar haberin devamında...

TARKAN KONSERİNE HANGİ ÜNLÜLER GİTTİ?

Tarkan, 6 yıl aradan sonra İstanbul'da sahneye çıktı ve Volkswagen Arena'daki üçüncü konserine cemiyet, spor ve magazin dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Konsere katılanlar arasında oyuncular Çağlar Ertuğrul, Birce Akalay, Giray Altınok, Burak Deniz, Salih Bademci ve İrem Sak yer aldı. Ayrıca İbrahim Büyükak da eşi Nurdan Büyükak ile birlikte konsere geldi. Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Cem Boyner - Ümit Boyner ve Bülent Eczacıbaşı - Oya Eczacıbaşı ile spor dünyasından futbolcular İsmail Yüksek ve sevgilisi Esin Matraş, İrfan Can Eğribayat, Necip Uysal ve eşi Nur Uysal da Tarkan konserini izleyenler arasındaydı. Bunun dışında Lizge Cömert ve sevgilisi Yiğit Koçak da konsere katılan isimler arasındaydı. Şarkıcı Demet Akalın ise hayat arkadaşı Okan Kurt ile birlikte konseri takip etti.

ÜNLÜLER NE AÇIKLAMALAR YAPTI?

Çağlar Ertuğrul: İlk kez Tarkan konserine geldiğini belirtti, Tarkan'a özel bir tepsi baklava aldığını söyledi ve "Tarkan her zaman vakti geçmeyen bir sanatçı" dedi. Saçlarını kısalttığını belirten Ertuğrul, bunun özel bir nedeni olmadığını ve kışın saçlarla uğraşmak istemediğini ekledi.

Kayla Manukyan (Çağlar Ertuğrul'un sevgilisi): "Onun her tarzını beğeniyorum ama bıyık bıraktığı zaman pek yakıştıramıyorum" dedi.

Birce Akalay: En sevdiği Tarkan şarkısının "Unutmamalı" olduğunu söyledi ve Tarkan çaldığında şarkılara mırıldandığını belirtti. Ayrıca Tarkan gibi bir megastarın kendi jenerasyonlarında bir daha gelmeyeceğini ifade etti.

Giray Altınok: Eşi Cansu Diktaş ile katıldığı konserde en sevdikleri şarkıların "Hüp" ve "Ölürüm Sana" olduğunu söyledi, espri yaparak "Orada ayrılıyoruz işte" dedi.

Burak Deniz:"Unutmamalı'nın yeri bende ayrıdır" dedi.

Lizge Cömert ve Yiğit Koçak: Heyecanlı olduklarını, güzel bir proje gelirse birlikte çalışabileceklerini belirttiler.

Salih Bademci: Yaklaşık 10 yıl aradan sonra Tarkan konserine geldiklerini ve "Dudu" şarkısını sıkça dinlediğini söyledi.

Demet Akalın: Hayat arkadaşı Okan Kurt ile katıldı, Tarkan'a hayranlığını dile getirdi ve İrem Derici ile barıştığını açıkladı.

İbrahim Büyükak: Konsere eşi Nurdan Büyükak ile katıldı, Tarkan'a duydukları hayranlığı ifade etti ve en sevdikleri şarkının "Ölürüm Sana" olduğunu belirtti.

Yasemin Sakallıoğlu ve Burak Yırtar: En sevdikleri şarkıların "Kış Güneşi" ve "Sabret" olduğunu söylediler.

İrem Sak: Konser için heyecanlı olduğunu, daha sonra açıklama yapacağını belirtti.

TARKAN KAÇ YIL SONRA KONSER VERDİ?

Tarkan, İstanbul'da 6 yıl aradan sonra sevenleriyle buluştu. Bu konser serisinin üçüncüsü, uzun bir aradan sonra gerçekleştirilmiş oldu.

TARKAN KİMDİR?

Tarkan Tevetoglu, Türk pop müziğinin en tanınmış ve başarılı isimlerinden biridir. Yurt içinde ve uluslararası alanda geniş bir hayran kitlesine sahiptir. Sahne performansları, hit şarkıları ve müzik kariyerindeki uzun soluklu başarısıyla Türkiye'nin "megastar"ı olarak kabul edilir. Şarkıları, genç ve yetişkin dinleyici kitlesi tarafından büyük ilgi görmekte, konserleri ise uzun süre öncesinden biletleri tükenmektedir.