Şu anda Türkiye'de Süper Lig'de yer alan tüm kulüplerin resmi Instagram ana hesaplarının toplam takipçi sayısından yaklaşık 20 milyon daha çok ...

Süper Lig'de yer alan tüm kulüplerin resmi Instagram ana hesaplarının toplam takipçi sayısından yaklaşık 20 milyon daha fazla Instagram takipçisi olan futbolcu Mohamed Salah'tır. Mısırlı yıldızın Instagram'da 60 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. İşte sorunun doğru cevabı ve şıklarla ilgili merak edilenler.

ŞU ANDA TÜRKİYE'DE SÜPER LİG'DE YER ALAN TÜM KULÜPLERİN RESMİ INSTAGRAM ANA HESAPLARININ TOPLAM TAKİPÇİ SAYISINDAN YAKLAŞIK 20 MİLYON DAHA ÇOK INSTAGRAM TAKİPÇİSİ OLAN FUTBOLCU HANGİSİDİR?

A) Victor Osimhen

B) Leandro Trossard

C) Mohamed Salah

D) Romelu Lukaku

Doğru cevap: C) Mohamed Salah

MOHAMED SALAH'IN INSTAGRAM'DA KAÇ TAKİPÇİSİ VAR?

Mohamed Salah, Instagram'da 60 milyonu aşkın takipçiye sahip. Mısırlı yıldız, dünyada sosyal medyada en çok takip edilen futbolcular arasında yer alıyor. Salah'ın takipçi sayısı, Süper Lig'deki tüm kulüplerin resmi Instagram hesaplarının toplam takipçi sayısını yaklaşık 20 milyon geride bırakıyor. Süper Lig kulüpleri arasında Instagram'da en çok takipçiye sahip ekipler Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş olsa da bu kulüplerin toplamı bile Salah'ın takipçi sayısına ulaşamıyor.

MOHAMED SALAH KİMDİR?

Mohamed Salah, 15 Haziran 1992'de Mısır'da doğdu. Kariyerinde Basel, Chelsea, Fiorentina ve Roma formalarını giyen Salah, 2017'de transfer olduğu Liverpool'da dünya yıldızı haline geldi. Liverpool ile Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşayan Mısırlı futbolcu, Premier Lig'de birçok kez gol kralı oldu. Salah, Arap dünyasının ve Afrika'nın en popüler sporcuları arasında gösteriliyor.

DİĞER SEÇENEKLER NE ANLAMA GELİYOR?

Victor Osimhen: Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı golcü, Süper Lig'in en popüler yıldızları arasında yer alıyor. Ancak Instagram takipçi sayısı Salah'ın oldukça gerisinde.

Leandro Trossard: Premier Lig'de forma giyen Belçikalı hücum oyuncusu. Sosyal medya takipçi sayısı, sorudaki tanıma uyacak seviyede değil.

Romelu Lukaku: Kariyerinde Chelsea, Manchester United, Inter ve Napoli gibi kulüplerde oynayan Belçikalı golcü. Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunsa da takipçi sayısı Salah'ın gerisinde kalıyor.