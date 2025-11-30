Türkiye'nin öne çıkan kadın siyasetçileri ve ekonomi alanındaki en yetkin akademisyenleri arasında yer alan Selin Sayek Böke, hem kariyeri hem de uluslararası temsildeki başarılarıyla son yılların en çok merak edilen isimlerinden biridir. Peki, Selin Sayek Böke kimdir? Selin Sayek Böke kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar...

SELİN SAYEK BÖKE KİMDİR?

Türkiye'nin akademik birikimi güçlü siyasetçileri arasında yer alan Selin Sayek Böke, hem ekonomi alanındaki uzmanlığı hem de ulusal–uluslararası platformlardaki aktif rolleriyle öne çıkan bir isimdir. 24 Ağustos 1972'de ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentinde dünyaya gelen Böke, akademi ve siyaset sahnesindeki başarılarıyla Türkiye'nin önemli kadın figürlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

SELİN SAYEK BÖKE KAÇ YAŞINDA?

1972 doğumlu olan Selin Sayek Böke, 2025 yılı itibarıyla 53 yaşındadır. Ekonomi alanında uzun yıllara dayanan akademik geçmişi, bu yaşta geniş bir entelektüel ve politik birikimle birleşmiş durumdadır.

SELİN SAYEK BÖKE NERELİ?

Selin Sayek Böke'nin kökleri Türkiye'nin iki farklı bölgesine uzanır:

Anne tarafından Niğdeli,

Baba tarafından Hatay'ın Arsuz ilçesindendir.

Bu çok kültürlü aile yapısı, onun hem yerel hem küresel perspektife sahip olmasının temel taşlarındandır.

İLK YILLARI VE EĞİTİMİ

Selin Sayek Böke, eğitim hayatına Ankara'da başladı.

İlköğretimini Çankaya İlkokulu'nda tamamladı.

1989 yılında TED Ankara Koleji'nden mezun oldu.

1993'te Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisat Bölümü'nü tamamlayarak ekonomi alanındaki yolculuğuna profesyonel bir adım attı.

Akademik kariyerinin en önemli aşamalarından biri ise ABD'deki Duke University oldu. Burada yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayarak uluslararası ekonomi literatürüne hâkim bir akademisyen olarak yetişti.

AKADEMİK KARİYERİNİN TEMELLERİ

Selin Sayek Böke, doktora sonrası hem akademide hem de uluslararası kuruluşlarda önemli görevler üstlendi.

Bilkent Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı ve burada 2010 yılında doçentlik unvanını aldı.

Ekonomi alanındaki bilimsel çalışmaları, üniversitedeki yönetsel görevleri ve uluslararası kurumlarla yürüttüğü projeler, onun Türkiye'deki saygın akademisyenler arasında yer almasını sağladı.

Bu dönemde Türkiye ekonomisi, küresel ekonomi ve kalkınma konularında çok sayıda ders, araştırma ve yayın gerçekleştirdi.

SİYASİ KARİYERİNDE YÜKSELİŞ

Selin Sayek Böke'nin siyasi sahneye adım atışı 2014 yılında CHP Parti Meclisi'ne seçilmesiyle başladı. Bu tarihten sonra parti içindeki yükselişi oldukça hızlı devam etti.

2015 Haziran ve Kasım seçimlerinde İzmir 1. Bölge Milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

CHP'de Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerini üstlendi.

6 Mayıs 2017'de bu görevlerden istifa etse de siyasi duruşundan ve aktif parti çalışmalarından hiç uzaklaşmadı.